Aunque hayas perdido, tu boleta del Quini 6 puede tener premio: cuándo sortean USD 15.000 para viajar al Mundial

Quini 6 lanzó un sorteo especial vinculada al Mundial de la FIFA 2026 y quienes hayan jugado entre el 3 y el 24 de mayo participarán automáticamente por diez premios extra de 15.000 dólares cada uno , libres de impuestos. Por eso, aunque la jugada no haya salido ganadora en los sorteos habituales, recomiendan no tirar el ticket.

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El sorteo de los USD 15.000 se realizará el domingo 24 de mayo, a las 21.15, y participarán todas las apuestas realizadas durante ese período, sin necesidad de inscripción adicional ni pagos extra.

El valor de la apuesta continuará siendo de $ 3.000 , exactamente igual que en los sorteos normales del Quini 6. No se paga adicional.

Desde la Lotería de Santa Fe aclararon que cada uno de los diez premios se pagará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del 22 de mayo. Según estimaciones oficiales, el monto alcanza para adquirir paquetes turísticos y viajar a alentar a la Selección durante el Mundial.

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Desde la Lotería de Santa Fe explicaron que la iniciativa busca premiar a los apostadores habituales y, al mismo tiempo, atraer nuevos jugadores en el marco de la fiebre mundialista.

“Entendemos que, como producto federal que es Quini 6, no podíamos quedarnos afuera de la movida mundialista”, dijo Daniel Di Lena, titular de la lotería santafesina. Además, destacó que se trata de una propuesta “sin costo adicional” que permite participar por un premio importante simplemente realizando una apuesta tradicional.

La promoción no modifica el funcionamiento habitual del juego. Los sorteos de miércoles y domingos seguirán realizándose normalmente y los pozos millonarios continuarán acumulándose de manera independiente. Para el próximo sorteo, el pozo estimado asciende a $9.000 millones.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

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Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.