Último Quini 6: tres jugadores que ganaron hasta $2.449 millones, sus números de la suerte y de dónde son

Tres jugadores del Quini 6 tuvieron enorme suerte en el sorteo de este miércoles, ya que ganaron premios de hasta $2.449 millones.

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Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.375, correspondiente a ayer, un apostador de Río Cuarto (Córdoba) acertó los números 07, 08, 10, 18, 22 y 32 en la categoría " Tradicional Primer Sorteo ". Como premio, se llevará $ 2.449.126.789,20.

En la modalidad " Segunda Vuelta del Quini 6 " salieron los números 07, 09, 13, 22, 33 y 45. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos. Se llevan $857.840.041,80: uno es de Concordia (Entre Ríos) y el otro es de la provincia de Rafaela (Santa Fe).

Además, en "Siempre Sale" hubo 31 ganadores con cinco aciertos ( 04, 13, 23, 26, 37 y 42 ). Premio individual: $10.576.473,10.

Sin ganadores en la "Revancha" del Quini 6: salieron los números 16, 25, 26, 36, 42 y 45.

Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6 Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6 LA

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.375 del miércoles 20 de mayo

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32

Un ganador de Córdoba con $2.449.126.789,20.

La Segunda del Quini 6

07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45

Dos ganadores de Entre Ríos y Santa Fe con $857.840.041,80 cada uno.

Revancha del Quini 6

16 - 25 - 26 - 36 - 42 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42

Hubo 31 ganadores con cinco aciertos. Como premio se lleva cada uno $ 327.870.66.

Premio próximo sorteo Quini 6 - domingo 24 de mayo



El pozo acumulado es de $9.000 millones.

Sorteo del Mundial en el Quini 6: no tires el ticket de la jugada aunque hayas perdido

Del 3 al 24 de mayo, con la boleta participás del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para viajar al Mundial de la FIFA.

Los ganadores se conocerán el domingo 24 de mayo.

Participan automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo inclusive.

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Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cuánto sale la boleta del Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.