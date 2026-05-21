Último Quini 6: tres jugadores que ganaron hasta $2.449 millones, sus números de la suerte y de dónde son

Tres jugadores del Quini 6 tuvieron enorme suerte en el sorteo de este miércoles, ya que ganaron premios de hasta $2.449 millones.
Resultados y ganadores del sorteo N° 3.375, correspondiente al miércoles 20 de mayo. No tires la boleta que hay sorteo por el Mundial el domingo 24 de mayo.
Tres jugadores del Quini 6 tuvieron enorme suerte en el sorteo de este miércoles, ya que ganaron premios de hasta $2.449 millones.
Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.375, correspondiente a ayer, un apostador de Río Cuarto (Córdoba) acertó los números 07, 08, 10, 18, 22 y 32 en la categoría "Tradicional Primer Sorteo". Como premio, se llevará $ 2.449.126.789,20.
En la modalidad "Segunda Vuelta del Quini 6" salieron los números 07, 09, 13, 22, 33 y 45. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos. Se llevan $857.840.041,80: uno es de Concordia (Entre Ríos) y el otro es de la provincia de Rafaela (Santa Fe).
Además, en "Siempre Sale" hubo 31 ganadores con cinco aciertos (04, 13, 23, 26, 37 y 42). Premio individual: $10.576.473,10.
Sin ganadores en la "Revancha" del Quini 6: salieron los números 16, 25, 26, 36, 42 y 45.
07 - 08 - 10 - 18 - 22 - 32
Un ganador de Córdoba con $2.449.126.789,20.
07 - 09 - 13 - 22 - 33 - 45
Dos ganadores de Entre Ríos y Santa Fe con $857.840.041,80 cada uno.
16 - 25 - 26 - 36 - 42 - 45
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
04 - 13 - 23 - 26 - 37 - 42
Hubo 31 ganadores con cinco aciertos. Como premio se lleva cada uno $ 327.870.66.
El pozo acumulado es de $9.000 millones.
Del 3 al 24 de mayo, con la boleta participás del sorteo de 10 premios extra de USD 15.000 para viajar al Mundial de la FIFA.
Los ganadores se conocerán el domingo 24 de mayo.
Participan automáticamente todas las apuestas de Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo inclusive.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $ 3.000.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.