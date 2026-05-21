21 de mayo de 2026 - 10:38

Actores argentinos lanzan campaña contra el uso de la IA: "Mi imagen, mi herramienta de trabajo"

La iniciativa nació en busca de impulsar regulaciones que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público.

Actores argentinos lanzan campaña contra el uso de la IA: Regulemos la Inteligencia Artificial.

Actores argentinos lanzan campaña contra el uso de la IA: "Regulemos la Inteligencia Artificial".

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Asociación Argentina de Actores y Actrices inició una campaña de concientización para exigir una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las producciones audiovisuales. El reclamo surge ante el avance de tecnologías que permiten replicar voces, rostros y actuaciones sin el consentimiento de los artistas.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras de renombre en el espectáculo nacional, tales como Ricardo Darín, Guillermo Francella, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

A través de una serie de videos difundidos en redes sociales, los artistas advierten sobre el impacto laboral de la IA y el riesgo de manipulación digital. "Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo", destacan.

Según indicaron el objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen, consentimiento digital y transparencia frente al público.

En los videos publicados en redes, Ricardo Darín cuestiona la autenticidad de los contenidos: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”. Por su parte, Gustavo Garzón alerta sobre que "alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado".

El gremio sostiene que el crecimiento de estas herramientas plantea desafíos éticos y legales que aún no poseen una regulación en el país.

Esta discusión se enmarca en una tendencia global que ya generó conflictos gremiales en Hollywood y un aumento en la producción de contenidos asistidos por IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.

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