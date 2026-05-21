Actores argentinos lanzan campaña contra el uso de la IA: "Mi imagen, mi herramienta de trabajo"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices inició una campaña de concientización para exigir una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las producciones audiovisuales. El reclamo surge ante el avance de tecnologías que permiten replicar voces, rostros y actuaciones sin el consentimiento de los artistas.

Ver lo invisible: crean una inteligencia artificial que detecta cáncer de páncreas hasta 3 años antes del diagnóstico

En Aconcagua Radio analizan el uso de IA en medicina: "La ecografía al pie de cama nos permite salvar vidas"

La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras de renombre en el espectáculo nacional, tales como Ricardo Darín, Guillermo Francella, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile .

A través de una serie de videos difundidos en redes sociales, los artistas advierten sobre el impacto laboral de la IA y el riesgo de manipulación digital. "Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo", destacan.

Según indicaron el objetivo principal es impulsar un debate público sobre derechos de imagen , consentimiento digital y transparencia frente al público.

En los videos publicados en redes, Ricardo Darín cuestiona la autenticidad de los contenidos: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”. Por su parte, Gustavo Garzón alerta sobre que "alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asociación Argentina de Actores y Actrices (@asociacionargentinadeactores)

El gremio sostiene que el crecimiento de estas herramientas plantea desafíos éticos y legales que aún no poseen una regulación en el país.

Esta discusión se enmarca en una tendencia global que ya generó conflictos gremiales en Hollywood y un aumento en la producción de contenidos asistidos por IA. En ese contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices insistió en que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no” y cerró su mensaje con una consigna directa: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial”.