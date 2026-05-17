Tiene 15 años, construyó una tortuga robótica y ya detecta amenazas submarinas con 96% de precisión gracias a la IA

Evan Budz , un joven de 15 años de Dundas, Ontario, desarrolló el Bionic Underwater Robotic Turtle (BURT) tras observar a las tortugas morderas en los Grandes Lagos . Este dispositivo autónomo utiliza inteligencia artificial para identificar peligros ambientales como el blanqueamiento de corales con una precisión del 96%, superando las limitaciones de los sumergibles tradicionales.

La mayoría de los drones submarinos dependen de hélices ruidosas que asustan a la fauna y pueden dañar ecosistemas frágiles. Budz decidió romper con este estándar al diseñar a BURT con una tecnología de aletas suaves que imita la cinemática natural de las tortugas . Este enfoque permite que el robot se deslice en silencio por arrecifes de coral y hábitats de agua dulce sin alterar el comportamiento de las criaturas locales.

Lo que separa a este invento de un prototipo escolar es su capacidad de procesamiento interna. Budz integró un modelo de aprendizaje automático directamente en el robot, enseñándole a identificar desechos plásticos, especies invasoras y signos de estrés térmico mientras navega . Esta herramienta no solo mapea el entorno, sino que entrega datos sobre la propagación de la contaminación en tiempo real, facilitando una respuesta rápida de los investigadores.

A veces pensamos que la ciencia avanzada es terreno exclusivo de grandes presupuestos, pero este caso demuestra lo contrario. El robot se construyó con materiales asequibles y componentes comunes, demostrando que no siempre se necesitan millones para realizar un trabajo científico relevante. Al validar una precisión del 96% con hardware accesible, se abre la puerta para que ciudadanos comunes participen en la protección del planeta.

Actualmente, el proyecto ha escalado al ámbito internacional como representante de Canadá en el Certamen de la Unión Europea para Jóvenes Científicos (EUCYS). El diseño técnico de Budz destaca por su potencial en el monitoreo ecológico a gran escala, ofreciendo una guía práctica sobre cómo el biomimetismo puede proteger las áreas submarinas más vulnerables. Es una tecnología que permite identificar cambios repentinos en los ecosistemas mientras ocurren, algo vital para enfrentar la actividad humana hoy.