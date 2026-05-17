17 de mayo de 2026 - 12:15

Hallan muerta en Dinamarca a la ballena rescatada tras una operación millonaria en Alemania

Los científicos advirtieron que la ballena no sobreviviría, pero la presión social impulsó un rescate privado de 1,5 millones de euros que fracasó en 2 semanas.

Hallan muerta en Dinamarca a la ballena salvada en Alemania.

Hallan muerta en Dinamarca a la ballena salvada en Alemania.

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Por Cristian Reta

El transmisor hallado en el cuerpo de una ballena jorobada en la costa de Anholt, en Dinamarca, confirmó que se trata de Timmy. El animal apareció muerto apenas dos semanas después de su liberación, validando las advertencias de los expertos que desaconsejaron la costosa operación de 1,5 millones de euros.

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Timmy permaneció casi dos meses varada frente a Alemania antes de ser trasladada al Mar del Norte en una barcaza el pasado 2 de mayo. La operación fue financiada íntegramente por los empresarios Walter Gunz, cofundador de Mediamarkt, y Karin Walter-Mommert, tras una intensa campaña mediática que forzó la autorización del gobierno regional para intentar salvarla.

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La ballena muerta encontrada en Anholt.

La ballena muerta encontrada en Anholt.

Advertencias científicas ignoradas y opacidad en el rastreo

Jane Hansen, jefa de la Agencia Danesa de Protección Ambiental, confirmó la identidad del cetáceo tras inspeccionar el cadáver una vez que el clima lo permitió. El hallazgo pone fin a la esperanza de miles de personas que, impulsadas por la compasión, ignoraron los informes técnicos sobre las lesiones y la desorientación que hacían imposible que el animal sobreviviera en mar abierto.

Una de las mayores críticas tras el rescate fue la falta de transparencia de los responsables privados. Aunque se prometieron actualizaciones constantes de sus signos vitales, nunca se suministraron datos de localización tras su suelta en aguas profundas. Actualmente existe la sospecha técnica de que la ballena se ahogó casi inmediatamente por su incapacidad para nadar de forma autónoma.

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Timmy, la ballena muerta encontrada en Anholt.

Timmy, la ballena muerta encontrada en Anholt.

Till Backhaus, ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Antepomerania, reconoció el desenlace con pesar después de haber compartido públicamente la ilusión de un rescate exitoso. Con la confirmación del hallazgo en Anholt, el episodio de 1,5 millones de euros termina validando el diagnóstico que los biólogos sostuvieron desde el 23 de marzo. El transmisor recuperado por las autoridades danesas es el único registro que queda de una travesía que, según sospechan los expertos, terminó casi inmediatamente después de la liberación del animal.

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