Brote de hantavirus: qué dijo el Ministerio de Salud sobre el origen de la crisis que tiene en alerta a Europa

El brote de hantavirus en un crucero la semana pasada tiene en alerta a la población y ha generado preocupación tanto en tanto en Argentina como en Europa.

La OMS eleva a 11 los casos confirmados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

Brote de hantavirus: cuál es la situación en Mendoza y cuáles son los riesgos

Luego de que e l buque MV Hondius partiera de Tierra del Fuego , comenzaron a presentarse casos entre los pasajeros, lo que determinó que 3 personas murieran y con el correr de los días aparecieran más personas infectadas.

La provincia sureña niega ser la causa de la crisis que tiene en alerta a Europa y señala que en la provincia no hay casos de hantavirus . Pero por otra parte, más allá del caso puntual, Europa presenta un repunte de casos que mantiene en alerta a la región y en Argentina la tendencia de notificaciones también va en aumento.

La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

En este contexto de inquietud social y sanitaria respecto de la enfermedad, el Ministerio de Salud de Argentina, señaló que si bien la cepa identificada en el buque existe en el país, no se ha podido identificar el origen del brote.

“En lo que refiere al brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron”, detalló. Desde el área informaron que las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

“Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio”, resaltó.

Asimismo se remarcó que desde la cartera sanitaria nacional se continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.

El hantavirus en aumento en Argentina

A nivel local, sin llegar a tratarse de una crisis, el Ministerio de Salud de la Nación ya venía notificando sobre un aumento por encima de lo esperado en el registro de casos de hantavirus en el país. De acuerdo a los últimos registros, hasta el 2 de mayo, la semana epidemiológica 17, durante este año se han notificado 41 casos. Esto es 78% más que los 23 casos promedio notificados durante el mismo período los 5 años previos.

Para la Dirección de Epidemiología nacional, la tendencia que se observa durante 2026 determina una situación de brote en el país.

hantavirus crucero Hantavirus en el buque: los pasajeros deben hacer cuarentena

En América, la presentación clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

Alta letalidad del hantavirus

Salud resalta que esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales. En Argentina oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019 - 2024. Esto quiere decir que resulta en un desenlace fatal de entre 10 y 30 personas de 100 infectadas.

La mayor cantidad de casos se concentra en la región centro y sur, abarcando a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, la primera y Chubut, Neuquén y Río Negro, la segunda.

A nivel nacional, el último informe epidemiológico confirma que en las últimas dos semanas sólo se notificó un caso nuevo de hantavirus en el país, con residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA). El total de casos de toda la temporada 2025-2026 (que comprende desde la SE 27 de 2025 hasta la SE 17 de 2026) asciende a 102 confirmados.

Una mujer de 39 años murió luego de contagiarse hantavirus y hay 24 personas que están aisladas en la ciudad de Bariloche Brote de hantavirus: este año hay 78% más casos en Argentina archivo

La región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos). La tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

La situación en Mendoza es mucho más serena y sin casos, pero esto no quiere decir que no haya que tomar recaudos, dado que en particular, la movilidad de las personas, incide en la diseminación del virus.

Preocupación en Europa por el hantavirus

En Europa, la enfermedad ha encendido las alarmas. Sucede que ya hay varios países de esa región que presentan situación de brote de esta patología. Según señala la prensa, esto incluye Países Bajos, Reino Unido, España, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos.

En Europa, donde arribó el buque, se ha generado una verdadera inquietud, no solo por la respuesta de los sistemas de salud sino por la preocupación generada en la población.

En tanto los países que han recibido a los viajeros, mayormente España, han implementado para ellos una cuarentena con la intención de controlar el brote.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado una cuarentena de 42 días mientras que los pasajeros reciben atención tras haber desembarcado: algunos por síntomas leves y otros con cuadros más graves.

La preocupación es tal que Francia salió a llevar tranquilidad al señalar que tiene reserva de mascarillas suficientes para un mínimo de 3 meses ante el brote de hantavirus.