El paciente con hantavirus internado en Bariloche contrajo la cepa Andes

Las autoridades sanitarias confirmaron que el hombre internado en la ciudad de Bariloche fue diagnosticado con hantavirus cepa Andes . Se trata de la variante que circula en la región patagónica y que posee capacidad de transmisión entre personas.

La OMS eleva a 11 los casos confirmados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

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El informe fue emitido por el Hospital Zonal Ramón Carrillo , luego de recibir los resultados enviados por el Instituto Malbrán . Desde el centro de salud precisaron que el paciente, de 45 años, continúa internado y presenta una evolución favorable , aunque permanece bajo monitoreo médico permanente.

El hombre había ingresado días atrás al hospital con síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, dolores corporales y diarrea . Tras permanecer en observación, los estudios confirmaron el diagnóstico.

La cepa Andes es considerada especialmente sensible por las autoridades sanitarias debido a que es la única variante del hantavirus que puede transmitirse entre humanos.

La relación con el alerta por el crucero MV Hondius

El caso se conoció en medio de la preocupación internacional generada por el brote detectado en el crucero MV

Crucero holandés MV Hondius Crucero holandés MV Hondius. Oceanwide Expeditions

. La embarcación, de origen neerlandés, recorrió sectores de la Patagonia y registró contagios de hantavirus entre sus pasajeros.

Según trascendió, tres personas murieron luego de haberse infectado durante el viaje. Finalmente, el barco arribó al puerto de Tenerife, en España, donde se desplegó un operativo sanitario para controlar la situación y aislar preventivamente a los pasajeros.

Monitoreo sanitario y seguimiento del caso

Mientras continúa la investigación epidemiológica para determinar el posible origen del contagio, las autoridades sanitarias mantienen activo el seguimiento del paciente y de sus contactos estrechos para prevenir nuevos casos.