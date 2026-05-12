La OMS eleva a 11 los casos confirmados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

En una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , en el Palacio de la Moncloa, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom, actualizó la situación sanitaria del buque MV Hondius . El máximo responsable del organismo informó que la cifra de casos positivos vinculados al brote de hantavirus ascendió a once .

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Adhanom aseguró que tanto los casos sospechosos como los confirmados se encuentran bajo una supervisión médica "estricta" y en aislamiento para minimizar cualquier riesgo de transmisión posterior.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no existe riesgo de pandemia por los casos de hantavirus en un crucero

Una de las novedades más importantes del anuncio fue la modificación del calendario preventivo para los pasajeros. El inicio de la cuarentena obligatoria para los pasajeros del crucero MV Hondius se pospuso del 6 al 10 de mayo con lo que los 42 días de supervisión estricta concluirán el 21 de junio.

"Cualquier persona que presente síntomas tendrá que ser aislada y tratada inmediatamente. No ha terminado nuestro trabajo. La OMS seguirá trabajando con los expertos en todos los países afectados", advirtió Adhanom.

A pesar del incremento de contagios, la OMS mantiene que la evaluación del riesgo para la salud global "sigue siendo bajo". No obstante, el director admitió que la situación es dinámica y "puede cambiar" debido al elevado periodo de incubación del virus, lo que podría derivar en la detección de nuevos casos en las próximas semanas.

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Durante la comparecencia, Tedros Adhanom expresó su agradecimiento a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis. El director destacó que España no solo cumplió con sus obligaciones legales internacionales, sino que ejerció un "deber moral de mostrar solidaridad" con los pasajeros del barco.

"Los virus -ha proseguido en referencia a la postura del Gobierno- no conocen fronteras. Nuestra mayor inmunidad viene de la solidaridad y esa es la solidaridad que ha demostrado España. Me reconforta mucho ver que sigue habiendo gente en el mundo que hace las cosas no porque sean obligatorias desde un punto de vista político, sino porque son lo que hay que hacer y está bien", concluyó.