Hantavirus: analizan si un basural en Ushuaia originó el brote en el crucero

Autoridades sanitarias confirmaron que la pareja de jubilados que falleció en el buque MV Hondius había visitado un basural donde habrían contraído el virus. Un equipo del Malbrán iniciará investigaciones.

Analizan si un basural en Ushuaia originó el brote de hantavirus en el crucero

Los casos de hantavirus en un crucero proveniente de Ushuaia activó la alerta sanitaria en muchas partes del mundo, y desde el Ministerio de Salud se definió una coordinación de acciones con las provincias para la vigilancia epidemiológica. En las últimas horas, un basural ubicado en la ciudad austral quedó bajo sospecha por ser el posible lugar de origen del contagio.

Según informaron las autoridades, la pareja de jubilados neerlandeses, quienes fueron los primeros pasajeros del crucero en presentar síntomas y fallecer días depués, habían viajado durante cuatro meses por Argentina, Chile y Uruguay. Durante su viaje, visitaron un conocido basural en la entrada de la ciudad fueguina, frecuentado por turistas para divisar un ave carroñera que se alimenta allí.

hantavirus crucero Una pareja de jubilados neerlandeses fue la primera en presentar síntomas de hantavirus en el crucero Este dato alertó al sistema sanitario, ya que el contagio de la cepa de los Andes (ANDV) pudo originarse en ese lugar de la provincia. Fuentes del gobierno fueguino aseguraron a La Nación que en esa zona hay presencia de rodoedores, principalemnte del ratón colilargo.

Según detallaron, se trata de un diminuto ratón de campo conocido como tuco magallánico, una especie que habita en la Comarca Andina y es portadora del hantavirus. "Pensamos es que los turistas se agarraron el hanta en la Patagonia”, expresaron

Por otro lado, el fotógrafo Gastón Bretti comentó al medio que ese basural es un lugar de fácil acceso y se convirtió en un atractivo para los turistas. “Es una montaña de desechos que hoy supera con creces el límite inicialmente establecido por las autoridades. Los avistamientos se realizan desde un sendero paralelo, y es ahí por donde solemos ir”, señaló

Autoridades fueguinas niegan el ingreso de turistas al basural Sin embargo, las autoridades de la provincia aseguraron que el basural está contenido por una barda perimental, por lo que los turistas no habrían podido ingresar. “Si tienen un buen lente podrían ver aves. Hay un montón allá, en especial cuando todavía hay residuos que no se han tapado. Pero el relleno tiene un cerco que está bien marcado. Si alguien se mete, eso sería ilegal”, señalaron. Basural-Ushuaia Autoridades fueguinas niegan el ingreso de turistas al basural NDT Desde el Ministerio de Salud aseguraron que "equipos técnicos del laboratorio Malbrán se trasladarán hasta Tierra del Fuego para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y para detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales. Además, señalaron que "estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada”.