Este jueves, autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con representantes de todas las provincias para actualizar la información sobre el brote de hantavirus en el buque MV Hondius y coordinar acciones de vigilancia en el territorio nacional.

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Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, durante la reunión se repasaron los antecedentes y se compartieron datos obtenidos sobre el recorrido del posible caso índice, así como la información sobre la cepa detectada y la evolución de los cinco casos confirmados.

Las autoridades nacionales señalaron que, con la información brindada hasta el momento por los países involucrados, no es posible confirmar el origen del contagio.

El Ministerio de Salud se reunió con autoridades de todas las provincias para monitorear casos de hantavirus

Sin embargo, desde el Ministerio destacaron que los análisis genéticos realizados a uno de los pacientes internados en Sudáfrica permitieron identificar que la variante de hantavirus corresponde a la cepa Andes, con presencia en Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile.

Actualmente, se están realizando nuevos estudios para determinar su posible origen geográfico y su emparentamiento con otras cepas involucradas en transmisión de persona a persona.

Alerta sanitaria y refuerzo de la vigilancia

Por su lado, las jurisdicciones provinciales presentaron el trabajo realizado para identificar el itinerario de los viajeros en sus territorios y solicitaron el acompañamiento de Nación para facilitar la obtención de datos adicionales.

Finalmente, se reiteró a las provincias la necesidad de intensificar la vigilancia epidemiológica que se lleva adelante y se recordó la importancia de sensibilizar a los equipos de salud para mejorar la sospecha y detección de casos ante síntomas compatibles con esta enfermedad.

hantavirus crucero Alerta por casos de hantavirus en el buque MV Hondius

En lo que va del año, en el país se han notificado 42 casos de hantavirus y, desde el inicio de la temporada el total asciende a 101 casos confirmados.

La letalidad del hantavirus

La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres.

En América, la presentación clínica más frecuente es el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión.

El Ministerio de Salud resalta que esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales. En Argentina oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019 - 2024.