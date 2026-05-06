Cáncer y enfermedad renal crónica: Nación refuerza la vigilancia epidemiológica en todo el país

En un paso clave para fortalecer la respuesta sanitaria , el Ministerio de Salud de la Nación oficializó la incorporación del cáncer y la enfermedad renal crónica (ERC) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0).

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La medida, establecida mediante la Disposición 1/2026, actualiza el manual de notificación obligatoria con el objetivo de mejorar la detección temprana, el monitoreo y el diseño de políticas preventivas ante estas patologías prioritarias.

Esta actualización del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia funciona como una herramienta estratégica para adaptar el sistema a la realidad sanitaria actual. Al integrar estas enfermedades, el Estado busca no solo analizar su comportamiento epidemiológico de manera más precisa, sino también optimizar la organización de la red asistencial y la asignación de recursos en todo el territorio argentino.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó la incorporación del cáncer y la enfermedad renal crónica (ERC) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud

Con esta integración de datos, las autoridades sanitarias esperan identificar con mayor nitidez los patrones de incidencia y mortalidad, facilitando una planificación más eficiente que impacte directamente en la calidad de atención de los pacientes oncológicos y renales del país.

El impacto del cáncer en Argentina

Actualmente, el cáncer constituye la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 59 años y la segunda causa de muerte en la población general. Los cambios epidemiológicos y demográficos registrados en las últimas décadas han incrementado tanto su incidencia como su impacto sanitario. La incorporación al SNVS permitirá consolidar información estratégica para el monitoreo de la enfermedad, la evaluación de políticas sanitarias y la planificación de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

En el caso específico de esta enfermedad, la normativa permitirá unificar por primera vez los datos provenientes de registros clave:

El Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA)

El Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA)

Los Registros de Cáncer de Base Poblacional (RCBP)

Enfermedad renal en aumento

Por su parte, la enfermedad renal crónica (ERC) es una patología no transmisible que viene creciendo de manera sostenida en Argentina y en el mundo, principalmente por el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

Descubrimiento científico acerca del cáncer El Ministerio de Salud de la Nación oficializó la incorporación del cáncer y la enfermedad renal crónica (ERC) al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud

La incorporación de la ERC al sistema de vigilancia en todos sus estadíos permitirá mejorar la identificación y seguimiento de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedad avanzada, fortaleciendo las estrategias de abordaje poblacional y planificación de recursos sanitarios.

Otras notificaciones de enfermedades

Además de estas incorporaciones, la nueva edición del manual actualiza las definiciones de casos, las modalidades de vigilancia y los criterios de notificación de 152 eventos, organizados en 21 sub categorías priorizadas. Su actualización fue realizada de manera conjunta por equipos técnicos nacionales, autoridades sanitarias, laboratorios y referentes jurisdiccionales de las 24 provincias.

Para Salud, la actualización del manual constituye una herramienta estratégica para adecuar la vigilancia epidemiológica a la emergencia de nuevas enfermedades o situaciones de salud que adquieran especial relevancia en nuestro país. “Desde su rol de rectoría, el Ministerio de Salud de la Nación busca fortalecer las capacidades del sistema sanitario nacional y jurisdiccional para la detección y monitoreo de los principales problemas de salud que afectan la población y para generar información estratégica para la formulación y evaluación de políticas sanitarias vigentes basadas en evidencia”. asegura el área.