Tiene 5 años y está en tratamiento por cáncer: buscan 100 personas que donen $2.000 para ayudarlo

Ezequiel tiene 5 años y hace 4 que lidia con un desafío que le presentó la vida: el cáncer . Cuando tenía 1 año tuvo una fuerte convulsión. “Casi se murió en mis brazos”, recuerda su mamá, María Luján, sobre aquel primer episodio. Luego, siguieron repartiéndose.

Para colmo, los diagnósticos no eran certeros. Recibió tres distintos, pero antes del definitivo, le decían que no tenía nada que pudiera ser de riesgo ni tratable. Por eso no recibió medicación ni abordaje específico. Hasta que finalmente, se supo: era un tumor en la cabeza lo que estaba afectando su vida cotidiana y su salud.

Aun así, Ezequiel siguió yendo a la escuela. Hizo sala de 4, sala de 5 y este año, primer grado . Pero nada ha sido sencillo: Maria Luján cuenta que para ir a clases debe llevar casco, porque si le da una convulsión puede caerse y golpearse.

Además, ha logrado recibir tratamiento en el hospital Garrahan, en Buenos Aires, hasta donde viaja cada dos meses. Todo corre por su cuenta, de su bolsillo, de su único bolsillo, ya que no cuenta con apoyo del padre del niño y no tiene obra social.

Por eso, hay quienes han organizado una campaña para poder ayudarlos.

Una campaña solidaria para sostener el tratamiento

“Hola a todos, les escribo por algo muy especial. Ezequiel tiene solo 5 años y está en plena lucha contra el cáncer. Si bien le está poniendo toda la garra para curarse, él y su mamá están en Buenos Aires y la situación económica se les puso muy cuesta arriba”, relata la convocatoria organizada por quienes conocieron su historia y decidieron dar una mano.

La propuesta es sencilla: reunir el aporte de 100 personas que puedan colaborar con $2.000 cada una.

“Tenemos una meta muy fácil de cumplir: solo 100 personas que puedan colaborar con solo $2.000. Es el precio de un alfajor, pero para ellos es la tranquilidad de poder seguir con el tratamiento allá. Estamos muy cerca de cumplir porque el viernes puede tener el alta y vuelve a Mendoza”, explican en el mensaje que circula en redes y grupos de WhatsApp.

Como una forma simbólica de agradecer la ayuda, también organizaron un pequeño sorteo entre quienes colaboren. “Cuando junte los cien, sorteo 3 botellas de vino (bueno) para el ganador, dos para el segundo y una para el tercero”, anunciaron.

Detrás de esa campaña hay una realidad compleja. Viajes frecuentes a Buenos Aires, alojamiento, traslados y comida se suman a los gastos médicos que implica sostener un tratamiento prolongado para un niño oncológico.

Qué dijo su mamá

María Luján relata que el diagnóstico llegó después de un largo recorrido médico. A su hijo le detectaron un tumor en el cerebro y el 2 de julio de 2024 fue sometido a una cirugía en la que pudieron extraer gran parte de la lesión. Sin embargo, quedó un pequeño fragmento que no pudo retirarse.

“De ese tumor quedó un pedacito pegado al lado de la parte motora. A veces es muy difícil sacar esos tumores cuando están en esa zona”, explicó.

El camino hasta ese diagnóstico fue largo. Según contó, durante meses recibió respuestas diferentes en Mendoza. “Tres médicos me dieron tres diagnósticos distintos. Primero me dijeron que era una manchita y que me quedara tranquila. Después me dijeron que podía ser una displasia. Hasta que finalmente se supo que era un tumor”, relató.

Los primeros síntomas habían aparecido en abril de 2022, cuando Ezequiel sufrió una convulsión severa. “Casi se me muere en las manos, dejó de respirar y lo reanimaron policías”, recordó.

A pesar de los episodios, durante un largo período no recibió medicación. “En todo ese año nunca lo medicaron”, afirmó. Ante la falta de respuestas, decidió contactar por su cuenta al Hospital Garrahan. “Mandé un mail y me citaron. Desde entonces venimos cada dos meses”, explicó.

El esfuerzo de una familia

Viven en Las Heras y el tratamiento exige viajes frecuentes desde Mendoza y estadías que pueden extenderse varias semanas. En esta ocasión llevan casi dos meses en Buenos Aires porque el niño fue sometido a otra intervención.

“Acá todo es muy caro. Un Uber hasta el hospital puede costar 40 mil pesos de ida y 40 mil de vuelta. A eso se suma el alojamiento y la comida”, detalló.

María Luján además es madre de otros tres chicos, de 8, 11 y 13 años, que quedan al cuidado de su abuela cuando ella debe viajar. “Hace cuatro años que estamos con esto y mis hijos grandes prácticamente se han criado con mi mamá”, contó con dolor.

La situación también impactó en su trabajo y estudios. “Estaba estudiando para ser chef y tuve que dejarlo. También trabajaba en un restaurante, pero lo tuve que dejar porque con los viajes no podía cumplir”, explicó.

Por eso, además de la ayuda puntual, también busca alguna oportunidad laboral que pueda compatibilizar con el tratamiento de su hijo. “Yo trabajaría de lo que sea, limpieza, lo que haga falta. Me da vergüenza pedir, pero lo hago por mi hijo”, sostuvo.

Ezequiel se adapta y sigue

Mientras tanto, Ezequiel intenta sostener una vida lo “más normal” posible. Este año empezó primer grado y sigue yendo a la escuela, aunque con precauciones especiales.

“A veces se le duerme la mitad del cuerpo izquierdo y se tira al piso porque no puede caminar. Por eso usa un casco protector cuando va a la escuela, por si se cae”, contó su mamá.

A pesar de todo, la rutina escolar continúa gracias al acompañamiento de la institución. Cuando viajan, los docentes le envían las tareas para que pueda seguir el ritmo desde el hospital.

El tratamiento, sin embargo, recién empieza. Según le explicaron los médicos, el seguimiento podría extenderse durante varios años. “La neuróloga me dijo que esto puede durar seis u ocho años”, explicó.

Por ahora, la esperanza de Ezequiel y su familia también se apoya en la solidaridad. Quienes puedan aportar algo, será bienvenido, ya sea la posibilidad de un trabajo, donaciones o cualquier otra ayuda.

Los alias son imazio.naranja o el de su mamá: exequiel.d.2025 (Aparece como María Luján).