Ciro tiene 11 años, enfrenta un cáncer extraño y necesita viajar a Buenos Aires para continuar con su tratamiento

Ciro es un niño mendocino de 11 años, cuya vida y la de su familia cambió para siempre en octubre del año pasado. Lo que comenzó como un dolor de rodilla en una de sus piernas, se transformó en un diagnóstico de un cáncer agresivo.

Su familia, que de manera incondicional lo acompaña en el proceso, está compuesta por cuatro integrantes: Ciro, su hermano menor Noah de 2 años, su madre Camila y su papá Ariel. Aunque vivían en Luján de Cuyo, Mendoza, por motivos laborales se mudaron y actualmente residen en Neuquén.

Hasta hace unos meses, Ciro llevaba una vida completamente normal. Sin embargo, un dolor repentino en una de sus pierna s motivó una consulta médica en octubre. Camila, su madre, recuerda: “Todo esto de de un día para el otro” . Al principio, ella pensó que se trataba de un malestar común como producto del crecimiento. “Fue lo primero que se me pasó por la cabeza, no me imaginé semejante situación”, admite en diálogo con Los Andes .

A pesar de que inicialmente parecía un dolor leve, al tercer día el malestar se intensificó, al punto de que el niño comenzó a renguear. " En ese momento ya estaba extremadamente molesto con el dolor”, relata la mamá.

El 30 de octubre de 2025, Ciro asistió a una consulta con el traumatólogo. Fue una visita breve, de no más de 15 minutos, tras la cual le realizaron una radiografía. Al regresar para ver los resultados, el impacto fue total. “Estábamos completamente sin palabras porque, primero, yo no entendía absolutamente nada de lo que el médico me explicaba. El médico me iba hablando y yo estaba como en una burbuja , no entendía completamente nada. O quizás en ese momento no lo quise entender ”, describe Camila.

En el consultorio, en medio de la conmoción, ella y su esposo Ariel intentaban comunicarse en “palabras clave” para proteger a Ciro que estaba presente. “No podíamos nombrar tumor, no podíamos nombrar el cáncer, no podíamos decir nada”, repasa la mujer.

A pesar de la dificultad de la charla, el diagnóstico fue claro: se trataba de un tumor. “Se notaba en la radiografía perfecto, no necesitamos más estudios para saber qué era eso”, explica la madre.

ciro campaña solidaria

Ese mismo día fueron derivados a una oncóloga especialista en tumores sólidos, quien les brindó más detalles e indicó los pasos a seguir. Aunque aún no tenían el nombre específico de la patología y antes debían realizarle una biopsia, el equipo médico comenzó a actuar "muy rápido". El viernes posterior se realizaron el primer laboratorio y la primera tomografía.

La urgencia se debía a que este tipo de tumores puede generar metástasis rápidamente en los pulmones. Luego de realizar los estudios, recibieron una noticia que Camila describe como “una cachetada más” ya que el cáncer ya se había extendido a los pulmones de Ciro. Ante la gravedad, no tuvieron tiempo siquiera de asimilar la situación, admite.

La derivación del caso a Buenos Aires

Los médicos recomendaron realizar la biopsia en la provincia de Buenos Aires con un especialista en el hospital Austral, debido a que allí los tiempos de respuesta podían ser más acotados. "Ahí ellos tienen contacto con un doctor especialista en este tipo de tumores, especialista en osteosarcoma”, explica Camila.

La familia de manera urgente viajó a la Capital para realizar los estudios de Ciro. “Luego de cinco días de espera, finalmente el tumor recibió su nombre", recuerda la madre. Los estudios descartaron cualquier lesión traumática y confirmaron un diagnóstico devastador: osteosarcoma metastásico pulmonar, un cáncer de hueso poco frecuente y agresivo.

La decisión de realizar la cirugía en Buenos Aires se mantuvo por la experiencia del equipo médico del hospital Austral. Mientras tanto, las sesiones de quimioterapia se llevan a cabo en Neuquén.

Actualmente, Ciro se prepara para una cirugía de alta complejidad programada para el 25 de febrero en el Austral. La familia viajará con antelación para que el niño "pueda llegar óptimo a la fecha”.

La intervención quirúrgica consistirá en la extracción del tumor y reemplazo de la parte del hueso que se “enfermó” mediante la colocación de una prótesis, con el objetivo de que el niño pueda volver a caminar. Tras la operación, Ciro enfrentará una etapa de rehabilitación, kinesiología y deberá continuar con los ciclos de quimioterapia.

El presente de Ciro

La madre describe que, en su cotidianidad, Ciro alterna días buenos y malos. “Él es muy niño y su vida cambió de un día para el otro”, relata Camila. El pequeño, que siempre fue muy activo, dejó de caminar y su mamá resalta su lucha. “A veces con mucho enojo me pregunta por qué, qué pasó o qué va a pasar”, describe. "A Ciro le gustaba mucho correr, saltar, divertirse como cualquier niño y, de un momento, a otro no pudo hacerlo más porque no puede caminar”, completa apesadumbrada.

A pesar de que la quimioterapia lo deja a veces cansado y con poco apetito, el niño responde bien al tratamiento bajo el cuidado de un equipo interdisciplinario.

En su casa, buscan que Ciro “siga considerando que la vida es muy linda y que pasan estas cosas; hay que adaptarse y ponerle el pecho”.

La rutina familiar también se ha transformado. “Tu vida cambia en cuanto al orden de las cosas. Uno por ahí es más relajado en un montón de cosas; hoy somos un poco más estrictos con la limpieza y el cuidado”, reconoce Camila.

Estas medidas incluyen el uso de barbijo y la restricción de visitas para proteger la salud de Ciro. Al mismo tiempo, intentan que el pequeño Noah no se vea tan afectado por la situación. “Tratamos de hacer nuestra vida normal ya que el más pequeño necesita tener relativamente una vida normal, necesita vivir, necesita experimentar”, apunta su mamá.

ciro campaña solidaria

Campaña solidaria para costear el tratamiento

La historia de Ciro conmovió a la comunidad mendocina y se ha vuelto viral gracias a una iniciativa de la familia. Aunque la obra social cubre parte del tratamiento, el procedimiento requiere una estadía fuera de su hogar, lo que genera costos extras de traslado, alojamiento y manutención en Buenos Aires. “Se nos ha complicado un poco en cuanto a costos de traslado y de hospedaje, porque si bien Ciro tiene su obra social, hay cosas que no dependen de la obra social”, explica Camila.

La familia de Ciro expresa su profundo agradecimiento luego de la ayuda que reciben, lo cual los hace sentir que no están transitando solos el proceso. A partir de hacerse público el caso, han recibido gran ayuda y mucha gente ha colaborado y donado. “Estamos completamente acompañados con la solidaridad de todo Mendoza y Neuquén”, concluye Camila, agradecida.

En el marco de la campaña solidaria se organizaron eventos y sorteos, que “están dando sus frutos”.

¿Cómo ayudar?

Para quienes deseen ayudar, pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria.

Alias: juntosporciro (CVU: 0000003100098406269682)

Titular: Camila Isabel Barrera

También se pueden comunicar por teléfono con la madre de Ciro al 2615114416.

La familia destaca que difundir la historia también es una forma de acompañar.