Viviendas inundadas, rutas cortadas y árboles caídos: el saldo de las fuertes lluvias en Mendoza

Las tormentas afectaron a gran parte del Gran Mendoza y persiste la alerta naranja para las próximas horas.

Luego de las alertas en las últimas horas, finalmente este sábado por la tarde se registraron tormentas fuertes en distintas zonas de la provincia de Mendoza.

La situación fue tan alarmante, que las autoridades de la provincia suspendieron el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia ante las adversidades climáticas.

Después de las 18, las intensas lluvias se hicieron presente en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, noreste y norte de Uspallata, con una gran acumulación de agua en las calles. Mientras que se registraron lluvias moderadas en Luján y Lavalle.

En este contexto, se registraron inundaciones en calles, viviendas, acequias y zanjones, donde algunas personas tuvieron que ser rescatadas y otras quedaron varadas, así como también cortes en rutas y caídas de árboles, que afectaron la rutina de los mendocinos.

En este sentido, Defensa Civil informó acerca de los daños registrados hasta las 21 horas de este sábado.

  • USPALLATA:

-Remoción de masa: 2

-Rutas cortadas: RN 7, RP 52 y RP 13.

Total: 5

  • CAPITAL:

-Viviendas inundadas: 1

-Cables cortados: 1

-Personas rescatadas: 1

Total: 3

  • GODOY CRUZ:

-Arboles caídos: 2

-Viviendas inundadas: 14

-Techos caídos: 1

-Cables cortados: 1

-Desborde canal: 1

Total: 19

  • LAS HERAS:

-Viviendas inundadas: 1

-Cables cortados: 1

-RP 13 y RP 52 intransitable.

Total: 2

  • LUJÁN:

-Personas varadas: 30.

En Cabañas del complejo Pueblo del Río y Tierra Calma.

Total: 30

  • GUAYMALLÉN:

-Vivienda anegada: 2

-Derrumbe pared: 2

-Rama caída: 1

-Socavon: 1

Total: 6

Total de novedades: 61

Inundación en el Hospital El Carmen

Ante las intensas lluvias registradas hoy en Mendoza, OSEP informa que se produjo el ingreso de agua en algunos sectores del Hospital El Carmen. Se trata de un edificio de antigua construcción y, debido a la magnitud de las precipitaciones, se registraron filtraciones puntuales.

Actualmente, los equipos de mantenimiento y servicios generales se encuentran trabajando para retirar el agua y normalizar los espacios afectados.

Se informa que los servicios del hospital continúan funcionando con normalidad y los sistemas informáticos de la obra social no han sido afectados.

