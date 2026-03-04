4 de marzo de 2026 - 20:14

Baja la temperatura en Mendoza, el cielo estará cubierto y se anticipan lluvias: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. El viernes, seguirán las lluvias. Los detalles.

Mayormente nublado en Mendoza este jueves 5 de marzo.

Se anticipa una fuerte caída de la temperatura en Mendoza este jueves, acompañado con nubosidad y vientos fuertes del sector sur. El mismo tiempo se mantendrá para el viernes, aunque con un leve ascenso de la máxima. A continuación, el detalle del tiempo.

Jueves y viernes: nublado y lluvias aisladas

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un cielo mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura. La máxima será de 23°C y una mínima de 16°C, con vientos algo fuertes del sector sur. En la cordillera, por su parte, se esperan precipitaciones.

El viernes 6 de marzo subirá un poco la máxima, aunque el día se mantendrá nublado con vientos del este y lluvias aisladas. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 14°C. También se esperan precipitaciones en la cordillera.

