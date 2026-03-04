4 de marzo de 2026 - 20:30

Turismo y Vendimia 2026: más de 70% de reservas y muchas expectativas

Los empresarios hoteleros se ilusionan con que la Vendimia 2026 será mejor que la del año pasado. En Ciudad es donde más turistas se concentrarán.

Gentileza: Gobierno de Mendoza
Los Andes | Ignacio de la Rosa
Por Ignacio de la Rosa

La edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia se palpita a lo grande en Mendoza. A tres días del Acto Central, la provincia ya luce sus prendas de gala y el sector turístico se entusiasma con el movimiento de visitantes. Aunque desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur) no hablan de porcentajes de reservas y aguardarán a los números confirmados de visitantes una vez pasada la Fiesta, adelantaron que las mediciones preliminares han dado un buen nivel.

Mendoza busca dar la bienvenida a los turistas que la visitan en Vendimia: el Ente Mendoza Turismo (Emetur) los espera en algunos sitios emblemáticos para darles un presente. Foto: Gobierno de Mendoza

En tanto, desde las cámaras y asociaciones hoteleras adelantaron que, al menos en cuanto a reservas, los niveles se encuentran a 70% a nivel provincial, y suben a 75% en la Ciudad.

Bienvenido regreso de nuestro festejo vendimial. / Imagen ilustrativa / Foto: Marcelo Rolland
"El año pasado fue muy mala la Vendimia, fue baja la cantidad de turistas. Pero este año ha remontado. Para viernes, sábado y domingo, el porcentaje de reservas están en 70% en toda la provincia, en promedio, con picos en las zonas céntricas y con menos movimiento en la medida en que se aleja", destacó el director ejecutivo mendocino de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Argentina, Adrián González.

Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelería de Mendoza, Marcelo Rosental, destacó que en el Gran Mendoza, y en los 34 hoteles nucleados en la cámara, el nivel de reservas para el fin de semana vendimial ronda el 75% de las plazas hoteleras.

Ambos empresarios resaltaron que, casi con seguridad, el número final será superior ya que es cada vez más frecuente la afluencia de turistas que definen su viaje a último momento o llegan sin reserva.

Vendimia esperanzadora

De acuerdo al balance del Emetur, la ocupación hotelera de la Vendimia 2025 alcanzó el 75%. Si bien es la misma cifra que se observa en cuanto reservas para la edición de este año, es prácticamente un hecho que ese porcentaje será superior. Porque siempre el nivel de ocupación se ubica por encima del de reservas, precisamente por los turistas que llegan sin aviso previo.

"El comportamiento del pasajero ha cambiado y la proporción reserva-ocupación puede llegar a subir 20% de un día para el otro, justamente porque mucho viajero decide viajar sin reserva", refuerza González, quien además es gerente de Mod Hotels.

Rosental también se mostró esperanzado con el piso de 75% de ocupación que se observa a días de la gran Fiesta. No obstante, casi imploró en voz alta que esta tendencia sea sostenida. "Esperemos poder tener un buen mes de marzo en general, dado que la hotelería no depende sólo de un finde largo para mantener nuestros establecimientos", se sinceró.

Turistas mimados en la "Mansa Vendimia"

La Vendimia de los 90 años llega con regalos para los visitantes. Porque entre este martes y miércoles, autoridades del Emetur estuvieron presentes en la terminal de ómnibus y el aeropuerto para entregarles en persona un presente.

Intervenciones en estas dos estaciones, a las que se sumarán otras en plaza Independencia y el teatro griego Frank Romero Day, son parte de las sorpresas con que se encuentran quienes visitan Mendoza para Vendimia. A esta música, color e información útil se suma merchandising oficial que están entregándole a los foráneos.

La directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli, explicó que estas acciones forman parte del plan integral de difusión del destino. "Queremos que los visitantes se sientan bien recibidos y se puedan informar sobre todas las alternativas que ofrece Mendoza, no sólo en esta época, sino durante todo el año", sostuvo.

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza)
Sin gran movimiento para Semana Santa

En 2026, la Semana Santa estará comprendida entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril. A prácticamente un mes de este fin de semana XXL, aún no hay grandes movimientos en lo referido a reservas.

No obstante, los propios empresarios hoteleros coinciden en que aún es muy temprano para advertir cómo será la actividad en ese proceso, en especial teniendo en cuenta el ya mencionado comportamiento de los turistas.

