Turistas mimados: en Mendoza, quienes llegan en Vendimia reciben un regalo del Emetur

La Vendimia de los 90 años llega con regalitos. Es que Mendoza busca dar la bienvenida a los turistas que la visitan y el Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) los espera en algunos sitios emblemáticos para darles un presente

Vendimia 2026: el regreso de elementos icónicos y una experiencia sensorial para el Acto Central

En el año en que la Fiesta Nacional de la Vendimia celebra su 90° aniversario , Mendoza decidió que el homenaje no solo quede sobre el escenario.

El Ente desplegará una batería de acciones promocionales que incluyen intervenciones en la Terminal de Ómnibus, el Aeropuerto, la Plaza Independencia y el Teatro Griego Frank Romero Day. Música, color, información útil y merchandising oficial serán parte del recibimiento pensado para que cada visitante se lleve algo más que fotos.

La estrategia no apunta solo al impacto inmediato de estos días festivos, sino a posicionar el destino durante todo el año.

La directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli, explicó que estas acciones forman parte del plan integral de difusión del destino . “Queremos que los visitantes se sientan bien recibidos y se puedan informar sobre todas las alternativas que ofrece Mendoza, no solo en esta época, sino durante todo el año”, sostuvo.

Turismo y turistas en plaza Independencia de Mendoza

El cronograma comenzó esta mañana, desde las 10, en la Terminal de Mendoza. Allí, quienes arribaron a la provincia fueron sorprendidos con merchandising oficial, música en vivo y un equipo de profesionales que brinda información sobre las propuestas disponibles para disfrutar de esta “Mansa Vendimia”, como fue bautizada la agenda especial de este aniversario.

La agenda de Turismo para los próximos días

La acción continuará el miércoles 4, también a las 10, en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. En el hall de llegadas se repetirá la fórmula: obsequios, intervenciones artísticas y asesoramiento personalizado para quienes pisan suelo mendocino con la expectativa de vivir la fiesta.

A partir del jueves y hasta el sábado, la promoción se trasladará a la Plaza Independencia, corazón del movimiento vendimial. Allí funcionará el denominado Punto Federal, donde tanto mendocinos como turistas podrán acceder a información turística y participar de propuestas especiales.

El cierre será en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day, durante las noches centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia. En ese escenario natural, el Emetur propondrá acciones lúdicas y de alto impacto visual destinadas a reforzar la Marca Mendoza y sorprender a locales y visitantes en el marco del espectáculo mayor.

“Mansas” promociones para disfrutar de Mendoza

La celebración no se agota en los regalos de bienvenida. Bajo el paraguas de las “Mansas promos”, el organismo turístico impulsa beneficios especiales en gastronomía, alojamiento y enoturismo, con precios promocionales pensados para ampliar la experiencia.

Entre las propuestas se destaca el Manso Menú, que ofrece opciones gastronómicas completas por hasta $35.000. En el circuito vitivinícola, Mansa Bodega permite acceder a visitas y degustaciones en distintas bodegas de la provincia por hasta $15.000. Además, se promocionan noches de alojamiento con desayuno por hasta $100.000.

La información detallada sobre cada beneficio y las condiciones de acceso está disponible en el sitio oficial www.mendoza.tur.ar