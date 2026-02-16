Extienden las "mansas promociones" en Mendoza: cuánto sale una experiencia en una bodega y el alojamiento

“Buenas noticias para mendocinos y turistas ”, anunció el Ente Mendoza Turismo ( Emetur ) . Con ello confirmó que las “ Mansas Promociones” que ofrece la provincia para el sector turístico permanecerán vigentes hasta el 31 de mayo. Y no sólo eso: también anunció el compromiso de que se mantendrán los mismos valores actuales.

Las promociones son parte de un sistema de propuestas incluidas en la campaña "Mendoza Manso Destino" y que incluye el acceso a experiencias gastronómicas, enoturísticas y de alojamiento a precios promocionales en toda la provincia. Se trata de Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento, cuya oferta completa está disponible en la página de Mendoza Turismo.

“La extensión de las Mansas Promociones es una respuesta al gran interés que generaron tanto en mendocinos como en visitantes y fue acordada con el Consejo Consultivo de la Actividad Privada”, resaltó la directora de Promoción Turística del Emetur, Cristina Mengarelli.

Manso Menú cuenta más de 150 restaurantes adheridos y en la página pueden filtrarse por zona y características como restaurantes familiares, gourmet, bodegas y enoturismo o en la categoría cervecerías y bares.

Mansa Bodega ha convocado a más de 70 bodegas y Manso Alojamiento sumó 100 establecimientos en todo el territorio mendocino. Dentro de estos se ofrecen diversas categorias como hoteles, casas, hostels, cabañas, domos y hoteles boutique.

“Nos permite seguir fortaleciendo el consumo interno y ofrecer experiencias de calidad a precios competitivos, en un contexto donde la decisión de viaje se define cada vez más por la relación precio–calidad”, comentó la funcionaria provincial.

“Queremos que más mendocinos y turistas puedan disfrutar Mendoza durante más tiempo. La extensión de las Mansas Promociones permite seguir generando oportunidades concretas para viajar, salir a comer, recorrer bodegas y alojarse con propuestas económicamente accesibles y de calidad en toda la provincia”, apuntó.

Qué ofrece y cuánto cuesta Manso Menú

La propuesta apunta a una oferta de gastronomía accesible en toda la provincia. Manso Menú ofrece menús cerrados diseñados especialmente para la campaña, disponibles en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles de todas las regiones de Mendoza.

Los menús completos pueden disfrutarse por hasta $35.000, consolidándose como una alternativa atractiva tanto para quienes visitan la provincia como para quienes viven en ella.

Desde el Ente Mendoza Turismo (Emeteur) destacan que esta quincena se han superado las expectativas: 61% de ocupación. Turistas de diferentes partes del país llegan a Mendoza buscando montañas, vino y aguas termales.

El área de turismo destacó que luego del éxito gastronómico, se incorporó Mansa Bodega, que invita a descubrir la esencia del vino mendocino a través de experiencias enoturísticas únicas, con propuestas de hasta $15.000.

“Una oportunidad ideal para recorrer bodegas, conocer sus procesos y degustar etiquetas destacadas a valores accesibles”, subrayaron desde el ente.

Alojamiento en Mendoza: los precios de las promociones

Manso Alojamiento completa la propuesta con una noche en habitación doble con desayuno incluido por un valor máximo de $100.000, con opciones que comienzan desde los $45.000. La iniciativa abarca distintas categorías y zonas turísticas, ampliando las alternativas para escapadas y viajes de fin de semana.

Las tres promociones pueden consultarse a través de www.mendoza.tur.ar, donde se encuentra el detalle de establecimientos adheridos y condiciones de cada propuesta.

Estas acciones se enmarcan en la campaña Mendoza, Manso Destino, protagonizada por el actor mendocino Mike Amigorena, que logró gran repercusión en redes sociales y obtuvo el Premio Fed como mejor publicidad turística de la Argentina.