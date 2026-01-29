Mendoza uno de los destinos más elegidos: el turismo le aportó a la provincia $137.000 millones

El sector turístico de Mendoza generó un fuerte impacto económico durante el primer mes del año. Como producto de la visita de 312 mil visitantes, el turismo le aportó a la provincia un ingreso total de $137.475 millones de pesos, lo que representa una significativa inyección de capital en la economía local.

Este cálculo se basa en una estadía promedio de 4,7 noches y un gasto diario por persona estimado de $92.500.

La ocupación promedio alcanzó al 60%, una cifra que se ubica dentro de la media histórica. Este resultado se considera especialmente favorable dado que Mendoza no es un destino de sol y playa, sino una provincia con una propuesta turística centrada en la naturaleza, la cultura, el vino, la montaña y las experiencias.

Gabriela Testa, presidenta del El Ente Mendoza Turismo (EMETUR) , explicó que en verano se ven más familias de turistas recorriendo la provincia y que “este promedio provincial presenta realidades diversas, según los destinos”. En este sentido, la funcionaria remarcó que las villas de San Rafael, Potrerillos y Cacheuta registraron niveles de ocupación superiores al Gran Mendoza, “principalmente por su oferta vinculada al agua, los entornos naturales y las actividades al aire libre, que resultan especialmente atractivas durante el verano”.

“Cuando hablamos de Mendoza, no se puede dar una foto única. Varía la situación turística de acuerdo a cada zona de la provincia. En verano, naturalmente le va mejor al sur provincial y a zonas de montaña. Luego es notorio un comportamiento de aumento de la demanda hacia los fines de semana y en aquellas localidades en las que se están celebrando vendimias y festivales”, precisó la funcionaria.

mendoza turismo Prensa Gobierno de Mendoza

Testa comentó que gracias a la amplia oferta con la que cuenta Mendoza “se puede disminuir la estacionalidad y recibimos un flujo de turistas más estable durante todo el año”.

Además, la presidenta de Emetur, explicó el trabajo de publicidad y promoción que realizan para mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de atraer a más turistas: “Recientemente equipos del Emetur realizaron activaciones en el Festival de Jesús María, en la Costa Atlántica y en España, en dos de los eventos más importantes del mundo, relacionados al sector”.

Gran cantidad de turistas en Mendoza

Según los datos analizados por el Observatorio del Emetur, el flujo turístico durante el primer mes del año estuvo compuesto mayoritariamente por visitantes nacionales, que viajan acompañados. El 80% de los turistas son argentinos : El 42,7% provino de Buenos Aires, seguido por la región Centro (Córdoba) con un 19,5%.

En cuanto al Turismo Internacional, los visitantes representan el 20%. Los turistas chilenos representaron el 7,5% del total, mientras que el 12,5% restante provino de otros países, entre los que destacan los brasileños.

En cuanto a la organización del viaje, se observa un comportamiento de reserva de corto plazo. Según los datos obtenidos, el 40,33% de los turistas planifica su visita en un período de entre una semana y un mes. Respecto al alojamiento, los turistas prefirieron apart-hoteles, cabañas y bungalows.

Es importante destacar que el 24,29% organiza su viaje con menos de una semana de anticipación. Este fenómeno de «último momento» se refleja también en la fluctuación de la demanda, la cual se intensifica notablemente hacia los fines de semana y en localidades con eventos específicos como festivales y vendimias.

Atractivos que ofrece la provincia en enero

La intensa agenda cultural fue un factor clave para el movimiento turístico en enero. Festivales como el del Chivo (Malargüe), el del Melón y la Sandía (Lavalle) y el Encuentro de las Naciones (Junín), junto a las vendimias departamentales, funcionaron como dinamizadores económicos locales. Estos eventos convocaron a miles de mendocinos y visitantes de todo el país y del extranjero.

vendimia 1 La Paz celebra hoy su Vendimia y elige reina entre tres candidatas.

A partir del análisis que hace el Observatorio, se desprende que la mayoría de los visitantes gestionó su experiencia de forma independiente, teniendo en cuenta que el 94,4% organizó el viaje por cuenta propia y sólo el 4,3% contrató paquetes turísticos. En cuanto a la anticipación, el 38,1% planifica entre una semana y un mes antes; el 28,2% con menos de una semana.

Asimismo, la campaña "Mendoza, Manso Destino" jugó un rol fundamental. Las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento incentivaron el consumo tanto de turistas como de residentes locales, ofreciendo propuestas de alta calidad a precios accesibles.

Mendoza, entre los destinos más elegidos

Mendoza no solo se consolidó durante este verano como uno de los destinos turísticos más elegidos de la Argentina, sino que además fue posicionada como el destino más económico del país para el verano 2026, según estudios de la consultora Focus Market.

La provincia se destacó por ofrecer precios más bajos que destinos tradicionales como Bariloche o Mar del Plata, con una excelente relación precio-calidad, opciones accesibles de alojamiento, gastronomía variada y múltiples actividades gratuitas o de bajo costo.

A este posicionamiento se suma un nuevo reconocimiento internacional: Mendoza fue incluida entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según el ranking elaborado por la prestigiosa revista Time Out, una de las publicaciones más influyentes a nivel global en turismo, cultura y estilos de vida.