Por la alerta de tormentas, Tunuyán reprogramó su Vendimia y el show de Coti: cuándo y dónde será

La alerta meteorológica por tormentas vigente para este viernes y sábado sigue obligando a los mendocinos a reprogramar sus agendas. Ahora fue la Municipalidad de Tunuyán quien confirmó la reprogramación de su Fiesta Departamental de a Vendimia 2026 y que estaba prevista para mañana, viernes 30 de enero.

Este sábado 31 Maipú celebra su vendimia "El legado de nuestra historia"

Esta noche, Las Heras elegirá a su reina departamental de la Vendimia 2026. Sucederá a Alejandrina Funes, reina 2025 y quien lleva -además- la corona nacional.

Según confirmaron desde la comuna, a raíz de la alerta de tormentas , la celebración tendrá lugar finalmente el lunes 2 de febrero , en el Anfiteatro Municipal.

“De acuerdo a la información oficial de Contingencias, para el viernes se anuncian tormentas eléctricas severas , por lo que decidimos reprogramar la Vendimia para el lunes 2 de febrero ”, explicó el intendente de Tunuyán, Emir Andraos , quien resaltó que el cambio de planes tiene como objetivo priorizar la seguridad del público, los artistas y los equipos técnicos .

De esta manera, lo que iba a ser -además de la Vendimia departamental- la primera noche de la 44 edición del Festival de la Tonada, pasó para el lunes (con el show de Coti Sorokin en vivo incluido) . De esta manera, la Tonada comenzará el sábado 31 de enero y, según confirmaron desde la Municipalidad de Tunuyán, no habrá cambios en su grilla (será sábado y domingo).

"Vendimia en el tiempo" es el nombre que llevará el acto central de la Vendimia tunuyanina 2026. Más de 185 artistas darán vida a los cuadros de teatro, danza contemporánea y folclore , que se sumarán a los 13 cantantes , la banda en vivo con 6 músicos locales y los 4 talleristas municipales . El equipo técnico, en tanto, estará conformado por 30 personas, entre utileros y traspuntes .

El cierre de la noche de la Vendimia, en tanto, estará a cargo de Coti. Toda esta puesta en escena estaba prevista para mañana, viernes 30 de enero. No obstante, a raíz de la reprogramación, esta grilla vendimial se moverá tal cual está para el lunes 2 de febrero.

Si bien la entrada general para la Vendimia y el show de Coti es gratuita, se pide un alimento no perecedero a los asistentes. Además, se ha previsto un sector preferencial con entradas que tienen valores de entre 25.000 pesos (preventa) y 35.000 pesos.

Tunuyán elige a su reina de la Vendimia, al ritmo de Coti y su clásica "Tonada" Tunuyán elige a su reina de la Vendimia, al ritmo de Coti y su clásica "Tonada" Gentileza

Desde la organización aclararon que las entradas ya adquiridas para el viernes serán válidas para el lunes. No obstante, quienes prefieran solicitar la devolución del dinero podrán hacerlo escribiendo al correo [email protected] o comunicándose vía WhatsApp al 261 617 2566, canal de atención de EntradaWeb.

A pesar del cambio de día, el Municipio aseguró que todo el operativo organizativo sigue en marcha, con el objetivo de garantizar una celebración segura.

Además, recomendaron a vecinos y visitantes seguir las novedades a través de los canales oficiales de la Municipalidad para mantenerse informados sobre eventuales actualizaciones.

Sin cambios en la grilla de La Tonada

Si bien todo puede cambiar -condicionado por la actualización de las alertas meteorológicas-, hasta el momento no hay ningún cambio en la grilla del Festival de La Tonada propiamente dicho.

Tonada

Así las cosas, el sábado 31 de enero se presentarán Lázaro Caballero y Campedrinos (entradas entre 12.000 y 25.000 pesos), mientras que el domingo 1 de febrero el cierre estará a cargo de Abel Pintos (con entradas que van desde los 15.000 hasta los 50.000 pesos).