Cada Vendimia es especial, porque ninguna es idéntica a la otra . Lo mismo ocurre con la Fiesta Nacional, aquella que es icónica en Mendoza para celebrar el cierre del ciclo vitícola. Pero la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tendrá un valor agregado: será la edición 90 de la celebración mendocina de la que habla el mundo. Y Los Andes lanzó un producto acorde a las expectativas que genera este hito. Porque la Vendimia es infinita .

Esta noche, Las Heras elegirá a su reina departamental de la Vendimia 2026. Sucederá a Alejandrina Funes, reina 2025 y quien lleva -además- la corona nacional.

Reprogramaron la repetición de la Vendimia y el show de Los Nocheros en San Rafael

"Vendimia Infinita" es el nombre de un ciclo de audiovisuales que publicará Los Andes a partir del jueves 12 de febrero en la web y que repasará el pasado, el presente y la proyección a futuro de la fiesta máxima de los mendocinos.

La historia de Mendoza contada desde la óptica de cada Vendimia (con sus reinas, realizadores y testigos) y la Inteligencia Artificial serán los dos protagonistas estelares de esta novedosa y original campaña.

Vendimia infinita, la original campaña de Los Andes con IA para repasar los 90 años de la fiesta máxima

La campaña "Vendimia infinita" consiste en una serie de ocho entrevistas que serán publicadas en la web de Los Andes y replicadas en las redes sociales . En estas entregas se repasará y reconstruirá la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia a lo largo de los años, recorriendo distintos departamentos, y contará con la participación de invitados especiales .

Las entrevistas estarán a cargo de la querida y reconocida periodista Laura Carbonari , de amplia trayectoria en los medios de comunicación mendocina y fuertemente vinculada a la Fiesta de la Vendimia y su idiosincrasia . Además de ser la conductora de "Vendimia Infinita" , Carbonari estará a cargo del desarrollo de los contenidos.

Pero, además, el toque distintivo e inédito de "Vendimia Infinita" de Los Andes estará dado por la Inteligencia Artificial (IA). Será el realizador audiovisual Santiago Mampel el encargado de dar vida a antiguas fotografías, posters y hasta portadas de Los Andes por medio de la IA.

Vendimia infinita 1 Vendimia infinita, la original campaña de Los Andes con IA para repasar los 90 años de la fiesta máxima Los Andes.

De esta manera, por ejemplo -y entre otras cosas-, los lectores de Los Andes podrán revivir -con imágenes y secuencias en movimiento- un Carrusel de las Reinas de la década de 1970, ver sonreír a las reinas históricas, experimental cómo cobra vida un afiche vendimial y hasta recorrer las calles mendocinas de antaño.

Vendimia infinita portada

En "Vendimia Infinita", el pasado y el futuro de la Vendimia y Mendoza se encuentran en el presente. Todo por medio de charlas íntimas con las candidatas actuales al trono nacional, y junto al reencuentro con reinas de mandato cumplido. Todo ello para entender por qué este sentimiento, la Vendimia, no tiene fin.

Cuándo podrá verse el ciclo "Vendimia Infinita"

A partir del jueves 12 de febrero, en la web de Los Andes y en el canal de YouTube del diario estará disponible el ciclo de entrevistas audiovisuales "Vendimia Infinita", que continuará con su publicación distribuida a lo largo del calendario vendimial.

Vendimia infinita 3 Vendimia infinita, la original campaña de Los Andes con IA para repasar los 90 años de la fiesta máxima Los Andes.

Por supuesto, el ciclo podrá seguirse de forma integral y 360ª en todas las redes y plataformas de Los Andes.