Reprogramaron la repetición de la Vendimia y el show de Los Nocheros en San Rafael

La decisión se tomó de manera preventiva por las condiciones climáticas adversas y el pronóstico de continuidad de tormentas.

Condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar eventos vendimiales en San Rafael.

Condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar eventos vendimiales en San Rafael.

La repetición de la Fiesta Departamental de la Vendimia y el show de Los Nocheros fueron reprogramados para este lunes 26 de enero en San Rafael, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en el departamento y al pronóstico de continuidad de tormentas.

La decisión se tomó con el objetivo de priorizar la seguridad del público, los artistas y los equipos de trabajo, y en base a las recomendaciones de los organismos competentes. Así lo informaron desde el municipio de San Rafael en sus redes oficiales.

Desde la organización informaron que se respetarán los horarios originalmente previstos para ambas actividades, pese al cambio de fecha.

Asimismo, agradecieron la comprensión de la comunidad y remarcaron la importancia de resguardar a quienes acompañan esta celebración, considerada una de las más significativas para el departamento.

