Reprogramaron la repetición de la Vendimia y el show de Los Nocheros en San Rafael

La decisión se tomó de manera preventiva por las condiciones climáticas adversas y el pronóstico de continuidad de tormentas.

La repetición de la Fiesta Departamental de la Vendimia y el show de Los Nocheros fueron reprogramados para este lunes 26 de enero en San Rafael, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en el departamento y al pronóstico de continuidad de tormentas.

La decisión se tomó con el objetivo de priorizar la seguridad del público, los artistas y los equipos de trabajo, y en base a las recomendaciones de los organismos competentes. Así lo informaron desde el municipio de San Rafael en sus redes oficiales.

Condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar eventos vendimiales en San Rafael Condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar eventos vendimiales en San Rafael. Instagram / @muni.sanrafael Desde la organización informaron que se respetarán los horarios originalmente previstos para ambas actividades, pese al cambio de fecha.