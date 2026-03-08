Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026. 

En una noche cargada de simbolismo y emoción, Azul Antolínez, representante de San Rafael, fue coronada como la Reina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day, tras recibir los atributos de manos de la soberana saliente, Alejandrina Funes.
La última vez que San Rafael había festejado un triunfo nacional fue en 1998 con Cecilia Fornara, quien curiosamente también representaba al distrito de El Nihuil y fue coronada un sábado 7 de marzo, casi la misma fecha en la que Azul alcanzó el trono este año.
El anuncio se realizó en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde miles de personas disfrutaron del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, una puesta en escena que celebró las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos.
Embed - Vendimia Infinita. Marcela Perdigués y Azul Antolínez, reinas de San Rafael 1982 y 2026
Sobre Azul Antolínez, la nueva Reina Nacional
La joven de 21 años, de ojos marrones y cabello rubio, cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación que la vincula directamente con la industria madre de Mendoza. Además de sus estudios, Azul es una activa emprendedora: es dueña de "Racing Zone", una tienda de accesorios y moda ubicada en el centro de San Rafael que fundó tras terminar el secundario.
Entre sus aficiones personales destaca su pasión por correr en moto, un hobby que rompe con los esquemas tradicionales de las soberanas. Su familia está integrada por sus padres, un hermano de 15 años y una hermana pequeña nacida en pandemia, además de su abuela Lola.
Su proyecto como soberana nacional tiene un fuerte componente de compromiso social y desarrollo territorial. Azul ha manifestado su intención de revalorizar a El Nihuil como una maravilla paisajística y promover un turismo sustentable y responsable en la zona del peri lago. Asimismo, durante la previa de la fiesta, mostró su faceta más solidaria al visitar a los niños internados en el Hospital Humberto Notti, remarcando que busca ser una presencia que acompañe y escuche a la comunidad.