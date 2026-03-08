Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026. 

La joven de 21 años y estudiante de la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, se coronó en un teatro griego colmado. San Rafael no obtenía la corona nacional desde hacía 28 años.

En una noche cargada de simbolismo y emoción, Azul Antolínez, representante de San Rafael, fue coronada como la Reina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day, tras recibir los atributos de manos de la soberana saliente, Alejandrina Funes.

La última vez que San Rafael había festejado un triunfo nacional fue en 1998 con Cecilia Fornara, quien curiosamente también representaba al distrito de El Nihuil y fue coronada un sábado 7 de marzo, casi la misma fecha en la que Azul alcanzó el trono este año.

El anuncio se realizó en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde miles de personas disfrutaron del espectáculo "90 cosechas de una misma cepa", una puesta en escena que celebró las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos.

Sobre Azul Antolínez, la nueva Reina Nacional La joven de 21 años, de ojos marrones y cabello rubio, cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación que la vincula directamente con la industria madre de Mendoza. Además de sus estudios, Azul es una activa emprendedora: es dueña de "Racing Zone", una tienda de accesorios y moda ubicada en el centro de San Rafael que fundó tras terminar el secundario.

Entre sus aficiones personales destaca su pasión por correr en moto, un hobby que rompe con los esquemas tradicionales de las soberanas. Su familia está integrada por sus padres, un hermano de 15 años y una hermana pequeña nacida en pandemia, además de su abuela Lola.