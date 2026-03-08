8 de marzo de 2026 - 23:39

Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026

La joven de 21 años y estudiante de la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, se coronó en un teatro griego colmado. San Rafael no obtenía la corona nacional desde hacía 28 años.

Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026.&nbsp;

Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026. 

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En una noche cargada de simbolismo y emoción, Azul Antolínez, representante de San Rafael, fue coronada como la Reina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day, tras recibir los atributos de manos de la soberana saliente, Alejandrina Funes.

Leé además

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026 junto a Alejandrina Funez, reina saliente, Agustina Gicomelli, nueva virreina y Sofía Perfume, virreina saliente.

Azul Antolínez, Reina de la Vendimia 2026: "Es un orgullo ser una de las mujeres que va a dejar huella"
Azul Antolínez, de San Rafael, es la nueva reina nacional de la Vendimia y como Virreina Nacional de la Vendimia, la acompañará Agustina Giacomelli, de Tunuyán,

Mendoza celebró 90 años de Vendimia y coronó a Azul Antolinez, de San Rafael, como la nueva reina

La última vez que San Rafael había festejado un triunfo nacional fue en 1998 con Cecilia Fornara, quien curiosamente también representaba al distrito de El Nihuil y fue coronada un sábado 7 de marzo, casi la misma fecha en la que Azul alcanzó el trono este año.

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026
Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Azul Antolínez, de San Rafael, es la Reina Nacional de la Vendimia 2026.

El anuncio se realizó en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde miles de personas disfrutaron del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, una puesta en escena que celebró las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos.

Embed - Vendimia Infinita. Marcela Perdigués y Azul Antolínez, reinas de San Rafael 1982 y 2026

Sobre Azul Antolínez, la nueva Reina Nacional

La joven de 21 años, de ojos marrones y cabello rubio, cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación que la vincula directamente con la industria madre de Mendoza. Además de sus estudios, Azul es una activa emprendedora: es dueña de "Racing Zone", una tienda de accesorios y moda ubicada en el centro de San Rafael que fundó tras terminar el secundario.

Entre sus aficiones personales destaca su pasión por correr en moto, un hobby que rompe con los esquemas tradicionales de las soberanas. Su familia está integrada por sus padres, un hermano de 15 años y una hermana pequeña nacida en pandemia, además de su abuela Lola.

Su proyecto como soberana nacional tiene un fuerte componente de compromiso social y desarrollo territorial. Azul ha manifestado su intención de revalorizar a El Nihuil como una maravilla paisajística y promover un turismo sustentable y responsable en la zona del peri lago. Asimismo, durante la previa de la fiesta, mostró su faceta más solidaria al visitar a los niños internados en el Hospital Humberto Notti, remarcando que busca ser una presencia que acompañe y escuche a la comunidad.

San rafael

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con el tradicional show de fuegos artificiales concluyó el espectáculo de Vendimia 90 Cosechas de una misma cepa

Fotogalería: así fue "90 cosechas de una misma cepa", el espectáculo que celebró la Vendimia 2026

Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la Virreina Nacional de la Vendimia 2026

Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la Virreina Nacional de la Vendimia 2026

El diputado Luis Petri junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez, en el teatro griego durante la previa del Acto Central de la Vendimia.

Funcionarios y políticos dijeron presente en el Acto Central de la Vendimia 2026

Un show de drones deslumbró a los espectadores del Acto Central de la Vendimia y sorprendió al finalizar el espectáculo 90 Cosechas de una misma cepa

El cielo de Mendoza brilló con el show de drones en el Acto Central