Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la Virreina Nacional de la Vendimia 2026

En una noche cargada de simbolismo y emoción, Agustina Giacomelli Pedrosa, representante de Tunuyán, fue coronada como la virreina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day. La joven recibió los atributos de manos de la soberana saliente, Alejandrina Funes, en el marco de una celebración histórica.
El anuncio se realizó tras el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección de Pablo Perri. La puesta en escena celebró las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos, integrando recursos de inteligencia artificial con la matriz folclórica tradicional.
Sobre Agustina Giacomelli, la nueva Reina Nacional
La joven de 24 años transita la recta final de la Licenciatura en Psicología, restándole apenas cuatro materias para recibirse. Esta formación académica atraviesa profundamente su manera de pensar el presente y su rol como soberana, centrando su mirada en los vínculos y la realidad social.
En su vida cotidiana, Agustina mantiene un perfil sencillo y cercano: disfruta de salir a caminar, hacer deportes y escuchar música. Además, siente una especial afinidad por los gatos y le gusta el fútbol, aunque no se identifica con ningún equipo en particular.
Su familia posee un marcado ADN vendimial y productivo. Además de sus tías Noemí y Beatriz (quien fue reina departamental), sus dos hermanos estudian carreras vinculadas a la industria: uno cursa Enología y el otro Ingeniería Agrónoma. Agustina representó originalmente a la emisora FM Zeta 95.5, con la que obtuvo 55 votos en su fiesta departamental.
Un proyecto centrado en la salud mental
El reinado de Agustina tendrá un fuerte componente de compromiso social, apoyado en su vocación profesional. Su proyecto busca trabajar sobre la salud mental desde un abordaje comunitario, educativo y preventivo.
La flamante soberana ha manifestado que su objetivo es promover el bienestar emocional como parte de una concepción integral de la salud. Basándose en su experiencia en prácticas de psicología comunitaria y existencial, Agustina propone una gestión basada en la escucha activa para reconocer las necesidades reales de la comunidad y acompañar a los ciudadanos en su presente.