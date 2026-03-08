La joven de 24 años, estudiante avanzada de la Licenciatura en Psicología, se coronó en un Teatro Griego colmado durante los festejos por el 90° aniversario de la fiesta.

Agustina Giacomelli, de Tunuyán, es la Virreina Nacional de la Vendimia 2026

En una noche cargada de simbolismo y emoción, Agustina Giacomelli Pedrosa, representante de Tunuyán, fue coronada como la virreina Nacional de la Vendimia 2026 en el Teatro Griego Frank Romero Day. La joven recibió los atributos de manos de la soberana saliente, Alejandrina Funes, en el marco de una celebración histórica.

El anuncio se realizó tras el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, bajo la dirección de Pablo Perri. La puesta en escena celebró las nueve décadas de la fiesta máxima de los mendocinos, integrando recursos de inteligencia artificial con la matriz folclórica tradicional.

Sobre Agustina Giacomelli, la nueva Reina Nacional La joven de 24 años transita la recta final de la Licenciatura en Psicología, restándole apenas cuatro materias para recibirse. Esta formación académica atraviesa profundamente su manera de pensar el presente y su rol como soberana, centrando su mirada en los vínculos y la realidad social.

Embed - Vendimia Infinita. Marcela Gaua, reina en 1988 y Agustina Giacomelli Pedroza, reina 2026 En su vida cotidiana, Agustina mantiene un perfil sencillo y cercano: disfruta de salir a caminar, hacer deportes y escuchar música. Además, siente una especial afinidad por los gatos y le gusta el fútbol, aunque no se identifica con ningún equipo en particular.

Su familia posee un marcado ADN vendimial y productivo. Además de sus tías Noemí y Beatriz (quien fue reina departamental), sus dos hermanos estudian carreras vinculadas a la industria: uno cursa Enología y el otro Ingeniería Agrónoma. Agustina representó originalmente a la emisora FM Zeta 95.5, con la que obtuvo 55 votos en su fiesta departamental.