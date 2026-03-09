Azul Antolínez, Reina de la Vendimia 2026: "Es un orgullo ser una de las mujeres que va a dejar huella"

Azul Antolínez, representante de San Rafael , fue coronada este domingo por la noche como la Reina Nacional de la Vendimia 2026 ante un Teatro Griego Frank Romero Day colmado por 20 mil personas.

Minutos después de recibir los atributos de manos de la soberana saliente, Alejandrina Funes, la nueva soberana expresó sus primeras sensaciones.

"Es un orgullo para mí ser una de las mujeres que va a dejar huella en la historia de Vendimia y ser de San Rafael, me siento totalmente honrada”, manifestó.

Además, envió un mensaje para su familia: "para mi familia decirle que los amo, gracias por haberme criado con tantos valores y por acompañarme por este momento".

En cuanto a su mandato remarcó: "Para mi reinado mucho trabajo y representación. Mi abuelo es viñatero asique decirles que estoy totalmente sensible de sus situaciones y esperar que este año sea una buena cosecha para todos”, expresó.

Como mensaje final, la nueva reina agradeció a la gente de la provincia y de su departamento. "Gracias querido Mendoza y gracias querido San Rafael, gracias por traerme hasta acá”.

Sobre Azul Antolínez, la nueva Reina Nacional

La joven de 21 años, de ojos marrones y cabello rubio, cursa la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura, una formación que la vincula directamente con la industria madre de Mendoza. Además de sus estudios, Azul es una activa emprendedora: es dueña de "Racing Zone", una tienda de accesorios y moda ubicada en el centro de San Rafael que fundó tras terminar el secundario.

Entre sus aficiones personales destaca su pasión por correr en moto, un hobby que rompe con los esquemas tradicionales de las soberanas. Su familia está integrada por sus padres, un hermano de 15 años y una hermana pequeña nacida en pandemia, además de su abuela Lola.

Su proyecto como soberana nacional tiene un fuerte componente de compromiso social y desarrollo territorial. Azul ha manifestado su intención de revalorizar a El Nihuil como una maravilla paisajística y promover un turismo sustentable y responsable en la zona del peri lago. Asimismo, durante la previa de la fiesta, mostró su faceta más solidaria al visitar a los niños internados en el Hospital Humberto Notti, remarcando que busca ser una presencia que acompañe y escuche a la comunidad.