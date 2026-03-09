El mensaje de Victoria Villarruel en Mendoza: "Es muy difícil gobernar un país si no lo conoces"

En la segunda jornada de su visita a Mendoza, el sábado 7 de marzo, Victoria Villarruel , tras participar del desayuno de COVIAR, regresó a San Carlos para visitar la Bodega San Carlos Sud y luego dirigirse a la sede de la Sociedad Rural del Valle de Uco .

Hacia 1950, los productores de San Carlos notaban que, aunque sus uvas eran de gran calidad, los bodegueros de otras zonas no pagaban un precio justo y los vinos famosos terminaban siendo atribuidos a otros lugares. Para evitar intermediarios, decidieron asociarse en cooperativas siguiendo los principios de Rochdale.

Estos productores, que actualmente ascienden a 68, bajo el nombre San Carlos Sud, y con formato cooperativo, controlan aproximadamente 700 has de viñedos y elaboran 7 millones de litros anualmente, entre vinos propios y de terceros a los que se les brinda el servicio de elaboración, aprovechando así la capacidad operativa de las dos bodegas que poseen. Exportan sus vinos y reinvierten en el Valle de Uco todas sus ganancias.

“En el marco de los 90 años de Vendimia, estamos orgullosos de recibir a nuestra señora vicepresidenta Victoria Villarruel en la Bodega Cooperativa San Carlos Sud”

Con esa bienvenida, se inició una visita guiada por cada una de las áreas que forman parte del proceso de elaboración del vino, continuó con una degustación de los vinos de la bodega cooperativa y concluyó con una conversación entre los viticultores y la titular del Senado, sobre el panorama regional de quienes viven de la vid.

Sociedad Rural: proteger el agua, a los productores y a la vitivinicultura, entre los principales pedidos a la vicepresidenta.

La agenda continuó en la Sociedad Rural del Valle de Uco, ubicada en la zona industrial del departamento. El itinerario de la vicepresidenta fue organizado por miembros de la entidad junto a productores locales. En ese marco, Gabriel Testa, vicepresidente segundo, señaló:

Estuvo abierta la reunión, se hizo en presencia de los productores de San Carlos, el grupo de ateneístas de la Confederación Rural Argentina, donde había chicos que estaban compartiendo un encuentro a nivel nacional, así que habían de todas las provincias.

La vicepresidenta recibió todas las inquietudes, los comentarios, la problemática actual en la provincia y en el sector, así que dio sus explicaciones, dio sus detalles. Comentó lo que todos ya sabemos: que ella está en el Senado, que es la casa de las provincias, donde recibe las necesidades de los diferentes sectores, así que el trabajo de ella en estos momentos es recorrer el país para ir conociendo la realidad de cada uno y tener presente cuando le van a comentar o reclamar o por necesidad de leyes. Ella está para eso, así que muy interesante.

Se comprometió a estar disponible y abrir las puertas del Senado para quien lo necesite.

¿Entre las inquietudes que le compartieron, hubo alguna constante?

Entre lo que contestó a las diferentes crisis de los diferentes sectores con respecto a la vitivinicultura, el ajo y demás, es que, si bien ella no tiene injerencia, no tiene cómo solucionar esos problemas. Porque uno de los grandes temas fue esto de la carga impositiva que tiene cada producto, dijo sobre eso que está esperando una ley que llegue en el corto a mediano plazo para poder, desde el Senado, tratar de sacarla y que eso permita un respiro para los productores. Básicamente eso lo que respondió entre todas las consultas que le hicieron.

¿En qué hizo énfasis Mario Leiva, el presidente de la Sociedad Rural local?

Mario Leiva le hizo dos peticiones, la primera es que ayude a defender. Le dijo lo que va a hacer la Sociedad Rural: pedir que todo el acuífero desde el Valle de Uco sea declarado Sitio Ramsar para proteger el agua y los productores del tema contaminación. Y lo otro que bueno, que está muy preocupado por la quiebra de Norton y otras grandes bodegas que afectan directamente a los productores, concluyó.

La Red de Sitios Ramsar reúne a los humedales de Argentina incluidos en la lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar, un tratado firmado en 1971 en Ramsar (Irán) y aprobado por Argentina mediante Ley 23919 (t.o. Ley 25335). Su objetivo es promover la conservación y el uso responsable de los humedales mediante acciones locales, nacionales y cooperación internacional para favorecer el desarrollo sostenible.

En Mendoza los sitios Ramsar son Laguna Llancanelo, Reserva Natural Villavicencio y Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero, estas últimas abarcan el noreste de Mendoza, el sudeste de San Juan y el noroeste de San Luis.

JOSÉ MORONTA, VICTORIA VILLARRUEL, MARIO LEIVA JOSÉ MORONTA, VICTORIA VILLARRUEL, MARIO LEIVA GENTILEZA ATENEO VALLE DE UCO

En el acto oficial en la sede rural, José Moronta, presidente de la Asociación Ganadera del centro, agradeció a la vice “que haya caminado nuestro suelo. Usted está viendo la problemática de la economía regional, que realmente la está pasando muy mal y para todos los productores que la están pasando mal, ver un gesto como el suyo es poner el motor que nos impulsa a seguir trabajando. Asique le agradezco y espero que se repita”. Claro que sí, asintió Victoria Villarruel.

Villarruel y la juventud rural

En el acto oficial que se desarrolló en la Sociedad Rural, también estuvieron presentes las delegaciones provinciales de los Ateneos juveniles de la Confederación Federal Argentina.

“Yo me presenté, presenté lo que era el Ateneo, ella estaba familiarizada con todo lo que es Ateneo CRA, nos conoce”. Sostuvo Alejandra Moronta, presidenta de Ateneo Valle de Uco.

La grupalidad reúne jóvenes preocupados y dedicados a la producción agrícola-ganadera con el objetivo de formarlos como futuros dirigentes del sector. “Nosotros los jóvenes escuchamos a nuestros abuelos a nuestros padres, la lucha que han tenido para fortalecer el rubro agrícola y somos hoy los responsables del futuro del campo argentino”.

Para ello, realizan capacitaciones, charlas, visitas, cursos, etc., creando un espacio de diálogo e intercambio intergeneracional.

ATENEOS CRA VICTORIA VILLARRUEL SOCIEDAD RURAL Ateneos juveniles de distintos puntos del país junto a Victoria Villarruel en la Sociedad Rural del Valle de Uco GENTILEZA ATENEO VALLE DE UCO

“Los jóvenes del ateneo compartimos las mismas inquietudes que los mayores, enfocados en que no se pierda lo nuestro, la producción vitivinícola, los productores. Nosotros lo que podemos hacer es llegar al resto del país, visibilizar la situación e intentar hacer un cambio desde el lado gremial, al mismo tiempo que buscamos incentivar a los jóvenes a no abandonar este rubro tan nuestro que es el agro, hay mucho futuro y somos los responsables de hacer que llegue”, expresó la dirigenta.

Valentino Costamanga, presidente saliente de Ateneo CRA a nivel nacional, le dirigió unas palabras a la vicepresidenta: “Comentó que hace 44 años jóvenes de nuestras edades se alistaban e iban a Malvinas a luchar por la patria, hoy nosotros tenemos que luchar por el futuro de todos los jóvenes del agro, que la solución no está en irse del país sino quedarnos y luchar por el crecimiento de nuestro país siendo que tenemos todo para lograrlo en cuanto a clima, suelo y demás”, relata la joven Moronta, y agrega: “también la gratitud de que un gobernante se preocupe por el federalismo en el agro. No se ama lo que no se conoce y que ella se interese en conocer todas las producciones y diferentes situaciones de cada provincia nos mueve e incentiva a seguir con nuestra lucha y objetivos".

Por su parte, el Ateneo anfitrión también le hizo llegar su punto de vista:

“Le transmitimos la preocupación de todos en cuanto a la Ley de Glaciares, ya que aparte de la importancia del agua de los deshielos para el consumo humano, la agricultura mendocina depende de esa agua, no estamos en contra de la minería, estamos en contra de la destrucción de los glaciares y sus ecosistemas y de la contaminación de las cuencas hídricas. Esta preocupación hace hincapié justamente en el futuro del agro”.

ATENEOS CRA: el futuro también se construye en el campo

Este encuentro fue la primera vez que la asamblea ordinaria de la Confederación Rural Argentina sucede fuera de Buenos Aires, aquí en Valle de Uco y fue en el contexto de una capacitación “Cosecha y Creación: El camino del vino”. El Ateneo de San Carlos, recibió aproximadamente a 40 chicos de distintos puntos del país, para mostrar justamente su objetivo: “tenemos como grupo, como rural, que visibilizar y dar a conocer la situación de la provincia y de la producción regional”.

En la Sociedad Rural del Valle de Uco, ubicada en Eugenio Bustos, se realizaron los actos y charlas teóricas. Mientras que la práctica en finca y bodega, fue en el distrito de La Consulta. Todo estuvo enfocado en dar a conocer la situación de las producciones mendocinas, al resto del país.

FANIO WINES ATENEO CRA FAMIGLIA GIUSTI SAN CARLOS Las capacitaciones se realizaron en los viñedos de Fanio Wines, de la familia Giusti, ubicados en La Consulta GENTILEZA ATENEO VALLE DE UCO

Casa de Campo Savina San Carlos ATENEOS CRA Los jóvenes ateneístas en Casa de Campo Savina, en San Carlos, donde fueron a conocer el viñedo. GENTILEZA ATENEO VALLE DE UCO

Alejandra, estudiante de Ingeniería Agrónoma, cuenta que el mercado del vino en sí está muy mal. La situación es general para todos, tanto productores grandes como chicos.

Hay bodegas que todavía no venden el vino del año pasado, entonces no están comprando uva o están vendiendo su uva para que lo vinifique otra bodega. La situación es crítica.

Ninguno de los productores está completamente bien, pero bueno, siempre el productor chico es el más afectado. Él depende 100% de vender su uva a un precio que él no conoce, incluso, al momento de venderla. Es una cosecha que le pagan seis meses después, se paga con cheques y algunos los pagan en cuotas incluso.

En cuanto al encuentro federal, considera que el objetivo se cumplió y salió incluso mejor de lo que esperaba. Los ateneístas visitantes se fueron contentos por la experiencia e impactados con la situación actual.

La verdad que ellos se fueron muy contentos, no tenían ni idea de cómo era tanto la producción como el mercado y la situación socioeconómica de todo el que vive para la viña. Los chicos se van con una idea general de, al menos, lo que es la vitivinicultura en la zona y los desafíos con los que se encuentran los productores, que no son los mismos con los que se encuentran los productores, por ejemplo, de soja, de trigo, de maíz o los ganaderos en todo lo que es La Pampa, Buenos Aires, Córdoba.

Como presidente y como alguien que se crió, que nació y creció en el campo, en la finca, viendo a su familia laburar y sufrir, ¿no? porque es parte de eso, te puedo decir que, en cuanto a mi experiencia, el Ateneo me ha servido mucho.

Para concluir, sostuvo que los desafíos son seguir llegando a cada joven ruralista, apoyarlos y acompañarlos.

Gobernar es andar

A la máxima de Juan Bautista Alberdi en 1852, “Gobernar es poblar”, que sostiene que el progreso de una nación se logra mediante la inmigración, la educación y el desarrollo del territorio, Valentino Costamagna, presidente saliente del ateneo nacional, contrapuso otra idea al tomar la palabra ante la funcionaria:

“… haciendo la devolución hoy en la actividad, los mismos ateneístas – porque vinimos de todos lados: Salta, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba - muchos chicos decían que no conocían la realidad de la producción aquí en Mendoza, la producción vitivinícola. Y decíamos, si incluso para nosotros que somos de la actividad desconocíamos muchas realidades, cómo será para los gobernantes, tomadores de decisiones, que toman decisiones por el sector, para el sector, hacia el sector desde la ciudad de Buenos Aires o de las respectivas capitales, sin recorrer ni conocer las realidades. Entonces digo cuánto cambiaría, cuántas perspectivas y qué criterios cambiarían benéficamente para el sector si un ministro de economía, un ministro de seguridad recorriera el país.

Gobernar es poblar, para nosotros ahora, gobernar es andar. Asique celebramos, agradecemos y valoramos su visita y su presencia”.

La palabra de la vicepresidenta

Luego de que el joven dirigente se expresara, además de felicitarlo por sus palabras, Villarruel hizo énfasis en que hay que conocer el interior del país y vivir la misma realidad que los ciudadanos.

Es muy difícil que vos puedas gobernar un país si no lo conocés y hay que conocer provincia por provincia. Y hay que conocer los pueblos, y hay que dar respuestas, hay que ir por tierra, hay que parar y cargar en YPF como el resto de los ciudadanos o tomarse el cafecito en el mismo lugar que los ciudadanos. Es muy difícil que puedas gobernar un país si no sos un ciudadano que vive la misma realidad. Entonces parte de hacer esto, no es tanto el viajar, sino conocer las actividades que hacen a la matriz productiva de nuestro país, pero además también decirles a los ciudadanos “nosotros te estamos mirando”

También centró su discurso en el federalismo, el nacionalismo y el patriotismo

Argentina es un país federal, pero es un país donde las decisiones se toman en la ciudad de Buenos Aires. La argentinidad esta acá, no está en la ciudad de Bs As. Y te lo dice una porteña, pero una porteña que recorrió casi todo el país y que sabe que los valores, las tradiciones, las costumbres y todo lo que hizo a nuestra identidad nacional, está contenido en cada una de nuestras provincias, no en la metrópolis.

(...) Difícilmente podes tomar decisiones si no las sentís propias, si no sentís que el dolor de otro es tu dolor. Si no sentís que el esfuerzo de otro es tu esfuerzo también.

La vicepresidenta, ya cerrando su mensaje, les pidió a los jóvenes que siempre les exijan a las autoridades —independientemente de dónde esté ella o de quiénes sean las próximas— que vengan a conocer las realidades de cada una de las provincias.

Al concluir, les agradeció a los presentes y les dejó una invitación:

Tienen abiertas las puertas del Senado de la Nación, pero no es una frase, lo digo con toda sinceridad, siempre están abiertas las puertas para todos aquellos argentinos que quieran luchar, que quieran defender nuestra tierra y que quieran de alguna manera recuperar el esplendor que ya tuvo.

La importancia de la presencia de Victoria Villarruel en el Valle de Uco

Mientras el presidente Javier Milei, junto a gobernadores —entre ellos el de Mendoza, Alfredo Cornejo, ausente en la 90° edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia—, se encuentra en Nueva York para lanzar la Argentina Week en busca de inversiones, la vicepresidenta de la Nación recorre el interior del país en un momento clave para el sector agroproductivo mendocino, que busca reforzar el diálogo con las autoridades nacionales.

Dos gestos que, lejos de complementarse en una misma construcción de país, exponen diferencias cada vez más marcadas. Dos visiones opuestas que comienzan a perfilar el escenario político rumbo a las próximas elecciones, en 2027.