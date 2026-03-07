Interna violeta: Martín Menem y Victoria Villarruel se encontraron en el Almuerzo de Bodegas de Argentina

Victoria Villarruel con Los Andes: "El pueblo argentino está preocupado por la producción y el empleo"

Martín Menem arribó al Espacio Arizu de Godoy Cruz junto a su tío, el asesor parlamentario Eduardo “Lule” Menem , acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado .

Los dos discípulos directos de Karina Milei fueron enviados por el presidente tras confirmarse la sorpresiva visita de la vice a Mendoza, en busca de correrla de la escena.

El clima de tensión se vivió en la previa. Villarruel llegó sola al Espacio Arizu y fue recibida por el intendente anfitrión Diego Costarelli. Luego su par de Capital, Ulpiano Suárez, se sumó a ellos y recorrieron las instalaciones junto al presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia .

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Agasajo de Bodegas de Argentina.

En la nave central aclaró rápidamente a la prensa por qué no prestó un discurso en el Desayuno de la Coviar más temprano, aunque sí brindó una entrevista con diario Los Andes.

“Simplemente para que tengan realce las autoridades de Coviar y el gobernador, yo en todo momento vengo a apoyar y darle visibilidad a los productores”, sostuvo para despejar el ruido político.

Almuerzo-Bodegas de Argentina (2) La vicepresidenta Victoria Villarruel ingresó al salón con los intendentes Ulpiano Suárez y Diego Costarelli. Ramiro Gómez / Los Andes

La vice comentó también que ayer recorrió fincas de pequeñas y medianas empresas y levantó el reclamo “fundamental de quitar el ahogo fiscal”, y presionó al Poder Ejecutivo para que “pronto recibamos algo de esto en el Congreso este año”.

Por su parte, los Menem fueron rodeados por los legisladores de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza que estaban presentes. Incluso posaron todos juntos en la foto oficial con el presidente de Bodegas de Argentina, pero la vicepresidenta no fue incluida.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 14.15.12 El gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y legisladores de La Libertad Avanza posaron con los Menem y el titular de Bodegas de Argentina, Walter Bressia. Ramiro Gómez / Los Andes

Al momento del acto, Villarruel y Menem ocuparon lugares centrales y estuvieron separados por Bressia y Cornejo, respectivamente.

La vicepresidenta escuchó los discursos del intendente Costarelli y del titular de Bodegas de Argentina, pero al turno de Cornejo decidió marcharse hacia otro evento.

En el almuerzo de pequeños productores en el INTA (Luján de Cuyo) la esperaban los intendentes Esteban Allasino (PRO), Matías Stevanato (PJ) y el propio Ulpiano Suárez, que no alcanzó a escuchar ninguno de los discursos del acto, por cierto.

Almuerzo-Bodegas de Argentina (3) Una de las pocas imágenes de Alfredo Cornejo junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel en Mendoza. Ramiro Gómez / Los Andes

Coincidencia o no, después de que se fue Villarruel apareció el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, junto a su esposa, la periodista Cristina Pérez. Más temprano, la vicepresidenta amenazó con llevar a la Justicia las duras acusaciones que le endilgó el legislador en redes sociales.

El sanmartiniano escuchó el discurso de Cornejo desde un costado, cerca del sector de prensa, y después se abrazó con Menem, una vez terminado todo el acto.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 15.53.44 Martín Menem y Luis Petri, juntos en el Almuerzo de Bodegas de Argentina. Ramiro Gómez / Los Andes

Luego, en conferencia de prensa, Martín Menem fue consultado sobre el conflicto entre ambos y lo calificó como “intrascendente”. En cuanto a su relación personal con Villarruel, sostuvo: “Yo la veo permanentemente y coincidimos el 1 de marzo, como también en el día a día de la Cámara. Así que no hay inconvenientes”.

Menem se refirió a la fecha de la asamblea legislativa, donde el propio Javier Milei reflotó el conflicto con Villarruel al señalar que el año pasado hubo intentos desestabilizadores por parte de dirigentes que llegaron a “soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”, mientras hacía un gesto con la cabeza en dirección a su ubicación en el recinto.

Alfredo Cornejo le pidió paciencia a los bodegueros

En su discurso, Cornejo destacó el valor histórico e institucional del encuentro del sector vitivinícola y subrayó el papel central que la actividad ocupa en la identidad productiva, cultural y económica de la provincia. En ese marco, sostuvo que la industria del vino ha demostrado una gran capacidad de competencia incluso en contextos adversos.

“La macroeconomía argentina le ha hecho a la industria vitivinícola la vida imposible durante décadas, con problemas de tipo de cambio, aranceles y falta de apertura de mercados. Sin embargo, la vitivinicultura ha seguido siendo competitiva”, afirmó.

El mandatario sostuvo que se trata de una de las industrias que mejor ha resistido las dificultades estructurales de la economía argentina. En ese sentido, aseguró que el sector llega al actual proceso de transformación económica del país con fortalezas importantes. “Si hay alguna industria que ha estado compitiendo en circunstancias muy adversas durante décadas en la Argentina ha sido la industria vitivinícola”, expresó.

WhatsApp Image 2026-03-07 at 14.32.36 El gobernador Alfredo Cornejo le pidió paciencia a los empresarios de Bodegas de Argentina Ramiro Gómez / Los Andes

Cornejo también remarcó el posicionamiento internacional de los vinos argentinos y lo atribuyó al esfuerzo del sector privado acompañado por políticas públicas de apoyo a la actividad. Además, sostuvo que Mendoza mantiene una orientación histórica de respaldo al desarrollo productivo, con un gobierno “pro sector privado y pro industria”.

En relación con el contexto económico, el gobernador planteó que la estabilización macroeconómica abre oportunidades para aumentar las exportaciones. “Tenemos que exportar más, y Bodegas de Argentina tiene muchos exportadores exitosos que pueden contribuir a ese proceso”, señaló, al tiempo que recordó que la Provincia destinó más de $185.000 millones a programas de apoyo productivo vinculados a exportaciones, energía e infraestructura.

Por último, el mandatario afirmó que el país atraviesa un cambio de matriz económica que obliga a adaptarse a nuevas reglas. “Estamos en medio del río de un cambio de matriz económica. Venimos de un sistema con precios distorsionados que ahora se están acomodando”, explicó.

Pese a las tensiones del proceso, Cornejo se mostró optimista sobre el futuro de la vitivinicultura. “La vitivinicultura argentina tiene hoy un problema de contexto más que un problema propio. Sus vinos están entre los mejores del mundo y compiten por calidad”, concluyó.