Milei en la cumbre convocada por Trump: lanzaron "Escudo de las Américas" para combatir el narcotráfico

En una cumbre convocada por Donald Trump en Miami , el presidente Javier Milei ratificó el alineamiento total de Argentina con Estados Unidos al integrarse a una nueva alianza regional de 12 naciones. La iniciativa, bautizada como “Escudo de las Américas” , busca consolidar el liderazgo de Washington frente al avance de China y declarar la guerra abierta a los cárteles del narcotráfico.

Javier Milei llegó a Miami para participar de la "Shield of the Americas" organizada por Donald Trump

Tras las criticas del kirchnerismo a Messi por su encuentro con Trump, Milei reivindicó su histórica defensa

“Nos unimos para formar una nueva coalición militar”, anunció Trump desde su lujoso club de golf, donde Milei y su comitiva, integrada por Karina Milei , el canciller Pablo Quirno y el jefe de gabinete Manuel Adorni , pasaron la noche junto a otros mandatarios del bloque conservador.

“En este día histórico nos unimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que aquejan nuestra región”, afirmó Trump ante los mandatarios presentes.

El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas” en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/QaJdqm9Kgb

El presidente estadounidense sostuvo que "el núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de usar la fuerza militar letal para destruir los centros de los cárteles y redes terroristas" y sumó "nosotros los estamos golpeando donde podemos y vamos a ir más fuerte. Necesitamos su ayuda".

"Líderes de esta región permitieron que grandes extensiones de territorio del hemisferio occidental quedaran bajo control directo, y las bandas transnacionales han tomado el control No vamos a permitir que eso ocurra. Los ayudaremos", anunció y dijo que combatirán a los "cárteles sedientos de sangre que imponen su voluntad mediante asesinatos, torturas, extorsión, narcotráfico, sobornos y terror".

Milei - Donald Trump - Escudo de las américas Milei, Trump y el resto de los presidentes que forman parte del "Escudo de las Américas". Redes

Luego agradeció a los presentes y en especial a Milei, a quien llamó su "amigo": "Quiero agradecer a los miembros de la coalición, la mayoría de los cuales son amigos míos, algunos de ellos que acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, muchos de los cuales apoyé, y ellos aceptaron ese respaldo y acabaron ganando a lo grande. No he tenido un mal respaldo todavía. Estaba feliz. (Milei) Iba un par de puntos abajo y subió como un cohete, justo en Argentina y el presidente Milei está aquí".

Los presidentes que participaron

Además de Milei, participaron de la cumbre:

Rodrigo Paz (Bolivia)

Rodrigo Chaves (Costa Rica)

Luis Abinader (Luis Abinader)

Daniel Noboa (Daniel Noboa)

Nayib Bukele (El Salvador)

Irfaan Ali (Guayana)

Nasry Asfura (Honduras)

José Raúl Mulino (Panamá)

Santiago Peña (Paraguay)

Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago)

También asistió José Antonio Kast, quien asumirá oficialmente su cargo como presidente de Chile la próxima semana.

En cambio, no fueron invitados los mandatarios de las principales economías de la región como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum ni Gustavo Petro.