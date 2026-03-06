Fernando de Andreis: "Milei nos afanó muchas banderas pero trataremos de que sea temporal"

El actual diputado nacional amarillo vino para mantener reuniones con los principales dirigentes locales de su partido. Filoso, De Andreis critica en este entrevista de Los Andes la salida de la vicegobernadora Hebe Casado , quien se fue del Pro para integrarse a La Libertad Avanza pero todavía no lo consigue; y reconoció que desconoce el posicionamiento actual de Omar de Marchi .

También aseguró que el Pro tendrá un candidato a presidente propio en 2027, aunque aclaró: "No será Mauricio Macri" .

Y hasta mezcló fútbol y política: " Alfredo Cornejo a veces se quedaba un poco de más con la pelota, pero es un gran jugador. Hacíamos una dupla temible cuando jugábamos en Olivos. Con él me siento cercano".

-Estamos empezando a recorrer un poco las provincias. Acá tenemos un buen grupo. Hace poquito ganamos en Luján de Cuyo. Así que me junto con nuestros dirigentes, con Gabi Pradines, Esteban Allasino y otros. También aprovecho para juntarme con Alfredo Cornejo. Después lo veo al intendente (de Capital) Ulpiano Suárez.

El objetivo es básicamente el relanzamiento del partido. Mendoza siempre fue un lugar amigable para el Pro, siempre nos fue muy bien. El futuro para nosotros es extraordinario, más allá de que estamos en un momento de transición complejo. Pero después de estos dos años en los que se fueron a la Libertad Avanza y Provincias Unidas los que se tenían que ir y nos quedamos los que queríamos quedarnos, estamos viendo que hay un muy buen clima, muy buena recepción.

El 19 de marzo vamos a hacer una convención de dirigentes en Buenos Aires. Es impresionante la cantidad de gente que quiere venir. Nos va a quedar chico Parque Norte. El objetivo no es lanzar una candidatura, el objetivo es volvernos a encontrar y tomar conciencia de que somos muchos.

Nosotros tenemos una vida partidaria muy activa. Hacemos reunión de consejo seis o siete veces por año. Este tiene la particularidad de que es el primero post 2025, que fue un año complejo. Exitoso en algunos distritos aunque en otros no nos fue nada bien. Pero somos un montón con un objetivo común, que es seguir intentando transformar a la Argentina. Obviamente que en este momento el Pro tiene una responsabilidad histórica de apoyar las reformas y las transformaciones que está llevando adelante Milei, con las que nos sentimos muy cómodos. Y ahí en el Congreso nosotros estamos haciendo un laburo importante, porque sin nuestros votos eso no sale.

-¿Usted evitó darle quórum en Diputados a la reforma laboral?

-Eso fue una picardía de alguno. Lo que pasa es que cuando el Presidente de la Cámara, Martín Menem, dice que estaba el quórum, yo no estaba sentado con el dedo y con la huella puesta. Pero no, eso es una pavada atómica. Aparte es ridículo, nosotros ya sabíamos que el quórum estaba conseguido, porque ya estaba acordado no solo con el Pro sino con los otros bloques. Mi presencia o no presencia no iba a alterar el quórum. Además yo el día anterior en la comisión ya había firmado el dictamen, ya había hablado a favor y ya había adelantado el voto a favor.

Nosotros vamos a acompañar las reformas y la tributaria creo que es la más urgente que viene. Y la verdad que la leyes más importantes las acompañamos y vamos a seguir acompañando, porque la prioridad para nosotros es que a la Argentina le vaya bien.

Por supuesto que nosotros tenemos aspiraciones de volver a gobernar la Argentina. En cada lugar que gobernamos la gente vive mejor. Por lo cual el año que viene, cuando haya elecciones, vamos a aspirar a competir. Pero estamos muy lejos del año electoral y este es un momento donde claramente la conversación va a pasar por cuáles son los problemas que tiene la Argentina y de qué manera el Pro puede estar para ayudar a resolver esos problemas, no para poner una traba o para complicar al gobierno. Nosotros ya sabemos lo que es que unos energúmenos como los K tiren toneladas de piedras y te traten de romper el gobierno. No vamos a estar nunca en ese lugar.

-¿Mauricio Macri quiere volver a ser Presidente?

-No, Mauricio no quiere. No es el deseo de él hoy.

-¿Y si no es él, quién?

-No, falta mucho. Pero hay varios. Está la posibilidad de un outsider o alguno de los tres gobernadores. Algunos que son un poco más jóvenes. Pero no es el tema del evento del 19. Te voy a ser totalmente sincero: ninguno de nosotros está hablando de quién va a ser el candidato el año que viene. Con el nivel de quilombo que tenemos y el nivel de quilombo que tiene la Argentina, y sobre todo, lo profundo de muchos de los problemas que sufren los argentinos, es casi ridículo.

-¿La salida del Pro en Mendoza de La Unión Mendocina fue una instrucción del partido a nivel nacional?

-Es una decisión local. Está en línea con el fortalecimiento del partido a nivel nacional, porque es un fortalecimiento del partido a nivel local. Pero nosotros en general, sobre todo el año pasado, a los distritos, para los acuerdos locales, siempre dentro de determinados límites, hemos dado libertad de acción. Y con Alfredo Cornejo (ndR: el Pro volvió a aliarse con Cambia Mendoza en las elecciones municipales) siempre nos sentimos muy cómodos. Yo lo siento cercano.

¿Y cuál es la situación entre Omar de Marchi y el Pro?

-Hoy, la verdad que los que llevan adelante el Pro son Gabriel (Pradines) y Esteban (Allasino). Gabriel y Esteban son dos grandes ejemplos de lo que queremos para el partido, para lo que viene, porque somos los que estamos mirando la Argentina para los próximos 50 años. A De Marchi no tengo ni idea dónde ponerlo. Yo sé que los chicos que quedaron en Luján de Cuyo trabajan con él.

Nosotros somos un partido, en mi opinión, muy exitoso. Existimos hace 20 años en la política argentina y desde 2007 venimos gobernando y transformando la ciudad de Buenos Aires. Gobernamos la provincia de Buenos Aires. Ahora también Entre Ríos y Chubut. Estuvimos cuatro años gobernando la Argentina, siendo el primer gobierno no peronista en terminar un mandato en casi 100 años. Y más allá de que algunos objetivos no se cumplieron, nosotros estamos muy orgullosos del gobierno que hicimos. Muchas de nuestras banderas de la innovación, de la disrupción, del cambio, nos las afanó Milei. Vamos a trabajar para que ese afano sea temporal. Y supongo que la Libertad Avanza va a trabajar para que sea definitivo.

-¿No se sienten amenazados por la Libertad Avanza con el pase de dirigentes?

-No, amenazados no. Hay otra manera de verlo. Nosotros estamos muy orgullosos de que la enorme mayoría de los ministros del Gobierno sean nuestros o hayan sido nuestros. Yo lo veo más como un orgullo que como una amenaza.

Lo del Congreso sí es más difícil, porque se fueron del bloque. Es algo de lo que tendrán que dar explicaciones. Supongo que les importará tres carajos. Pero lo bueno es que ya pasó. Ya no estamos más con esa situación de amenaza.

Por otro lado, a Milei, si le va muy bien, que ojalá le vaya muy bien, y reelige, van a ser 8 años. Nosotros ya vamos 20. Porque durante ocho años gobierne La Libertad Avanza, nosotros no vamos a desaparecer ni mucho menos. Además, el sostén del gobierno en el Congreso ha sido el Pro. Cuando estaba picante y se lo querían llevar en helicóptero, los que lo sosteníamos en el Congreso éramos nosotros. Y en los lugares donde fuimos juntos les fue mejor que cuando fuimos separados. Sobre todo en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Esto es una carrera larga, una maratón.

-¿Y qué dice de Hebe Casado, que se fue del Pro?

-No sabemos adónde se fue, creo que es la primera persona a la que no se le aceptó una ficha en La Libertad Avanza, ¿no? Eso es bastante indigno.

-¿Como califica lo que hizo?

-Vergonzoso. Hay maneras dignas y maneras indignas de irse. Creo que lo de Casado fue bastante indigno.

-¿Por qué?

-Por la forma, porque aparte no fue a ningún lado. Porque no quiso respetar el resultado de la interna con Gabriel (Pradines). Se gana y se pierde en la vida, siempre. Se fue de mala manera y hablando mal de la gente que la impulsó en su momento.