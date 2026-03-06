Por qué el Gobierno destacó las cifras del empleo privado, a pesar de que hubo una baja

Un anuncio del gobernador, Alfredo Cornejo , sobre la evolución del empleo privado registrado generó repercusiones este viernes en redes sociales y motivó una aclaración por parte del Gobierno provincia l. Desde el Ejecutivo sostuvieron que, pese al dato negativo que refleja el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino , el empleo formal “prácticamente se sostuvo” en la provincia en comparación con otras jurisdicciones del país.

Pase a un cargo clave y sueños de poder: qué harán los funcionarios que se fueron del Gobierno

Empleo privado: el curioso ranking que celebró Cornejo y se lo atribuyó a la gestión de Milei

El informe difundido por el mandatario muestra la variación del empleo privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. En ese período, Mendoza registró una caída del 0,6% , lo que la ubica en el tercer lugar del ranking nacional, solo por detrás de Neuquén, con un crecimiento del 3,4%, y Río Negro, con una suba del 0,7% .

Tras la publicación, dirigentes y referentes de distintos sectores políticos cuestionaron el mensaje del gobernador al señalar que el dato difundido representaba igualmente una caída del empleo formal en la provincia.

Frente a esas críticas, desde Casa de Gobierno señalaron que el indicador debe analizarse en el contexto general del mercado laboral nacional.

Según explicaron, tras los dos primeros años completos de gestión del presidente Javier Milei en la Nación y del propio Cornejo en la provincia, Mendoza aparece entre las jurisdicciones con mejor desempeño relativo en empleo privado registrado.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que las únicas provincias que superan a Mendoza en el ranking son Neuquén y Río Negro, dos distritos impulsados por la actividad energética vinculada al desarrollo de Vaca Muerta.

“Mendoza es la que mejor aguantó la crisis de empleo nacional, y eso que no tiene un Vaca Muerta”, señalaron fuentes del Gobierno provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2029865587778691191&partner=&hide_thread=false Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país.



Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026

En esa línea, indicaron que el dato adquiere relevancia porque, en un contexto económico complejo, Mendoza logró prácticamente sostener su base de empleo privado formal, mientras que la mayoría de las provincias registró caídas más pronunciadas.

Según la explicación oficial, ese desempeño responde a un proceso de políticas sostenidas en los últimos años orientadas al orden fiscal, la inversión y el desarrollo productivo, con el objetivo de generar condiciones para el crecimiento del sector privado.

El análisis de un asesor económico

El economista y asesor del Gobierno provincial, Sebastián Laza, explicó que el objetivo del mensaje oficial fue destacar el desempeño relativo de Mendoza frente al escenario nacional.

“La idea era destacar que en un contexto desfavorable Mendoza pudo mantenerse en comparación con otras provincias, y más con la matriz productiva que tenemos, que en su gran mayoría está atravesando una situación difícil”, señaló.

Según detalló, el impacto de la caída del empleo formal en la provincia fue limitado si se lo compara con la tendencia nacional. “En dos años se perdieron mil puestos de trabajo sobre una base de 250.000”, indicó.

Para Laza, el dato muestra que Mendoza logró sostener su nivel de empleo en un escenario económico complejo. “En un contexto complicado, Mendoza se pudo mantener mientras que el resto de las provincias, en su gran mayoría, cayeron abruptamente”, afirmó.

El asesor económico también planteó una mirada optimista hacia los próximos años. En ese sentido, consideró que los indicadores laborales podrían mejorar a partir del impulso que la provincia busca darle a sectores como la minería y la actividad petrolera, además del desarrollo de nuevas áreas productivas.

Qué dijo Cornejo en redes

En su publicación en la red social X, Cornejo también destacó el posicionamiento de la provincia dentro del ranking nacional. El mandatario afirmó que el resultado es “especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal”.

Además, sostuvo que mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, “en Mendoza se sostiene y fortalece”, lo que, según expresó, refleja la existencia de una base productiva y de un sector privado con capacidad para continuar impulsando el desarrollo provincial.

El ranking difundido a partir del informe del SIPA muestra que varias jurisdicciones registraron caídas más marcadas en el empleo privado registrado. Entre ellas se encuentran Buenos Aires (-3,4%), Chaco (-8,4%), Misiones (-8,8%) y Santa Cruz, que presenta el retroceso más pronunciado con una variación de -16,2%.