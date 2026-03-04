4 de marzo de 2026 - 20:27

Milei dijo que "está devolviendo la propiedad privada" al desregular y bajar impuestos y llamó a invertir

El presidente visitó el Centro de Monitoreo de Visa Argentina y en su discurso aseguró que las políticas de inversión y competencia terminan impactando positivamente a los consumidores.

Milei en el Centro de Monitoreo de Visa Argentina.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Javier Milei volvió a defender su programa económico y aseguró que cada vez que el Gobierno reduce impuestos, baja la inflación y avanza en desregulaciones está “devolviendo la propiedad privada”. Las declaraciones del presidente se dieron durante una visita oficial al Centro de Monitoreo de Visa Argentina.

En ese marco, el mandatario reivindicó el rol del sector privado y lo definió como el único generador genuino de riqueza. También sostuvo que las políticas orientadas a la inversión y la competencia terminan impactando de manera positiva en los consumidores.

Milei aprovechó la actividad para insistir en que el modelo de libre empresa es el camino para mejorar el bienestar general. Según planteó, las reformas que impulsa apuntan a fortalecer ese esquema.

Milei llamó a más empresarios a invertir en Argentina

Durante su exposición, afirmó que “la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores”. Y sumó: “Esto es fundamental para que la economía argentina crezca”. En ese hilo, celebró que Visa apueste por trabajar en el país.

“El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población. El capitalismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, agregó.

“Tan solo este año presentaremos 90 proyectos para crear la arquitectura jurídica de la Argentina libre para ser grandes nuevamente. Por eso invitó a más empresas a aportar por nuestro país”, adelantó.

“Quienes inviertan hoy tienen las posibilidad de ser pioneros en este cambio de época”, concluyó.

