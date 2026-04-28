Milei aseguró que la inflación "va a caer" y protagonizó un cruce con el público del Palacio Libertad

El presidente Javier Milei participó este martes de un debate en el Palacio Libertad, donde lanzó duras críticas contra las ideas de John Maynard Keynes y aseguró que su teoría fue funcional a “políticos corruptos”.
El episodio ocurrió durante una actividad académica. Milei interrumpió al asistente y rechazó responder sobre la inflación por considerar que la pregunta estaba fuera de contexto: "No es el momento".
El presidente Javier Milei participó este martes de un debate en el Palacio Libertad, donde lanzó duras críticas contra las ideas de John Maynard Keynes y aseguró que su teoría fue funcional a “políticos corruptos”.
Durante una exposición centrada en la obra Teoría General, el mandatario calificó al economista británico como “un genio pero del mal” y sostuvo que sus postulados derivaron en políticas perjudiciales. “Sirvió para que políticos corruptos y mesiánicos le arruinen la vida a la gente”, afirmó.
El panel fue compartido con el diputado Adrián Ravier y el economista Juan Carlos de Pablo, en un encuentro que reunió a dirigentes y militantes oficialistas.
En su discurso, Milei también cuestionó a Europa por sus políticas migratorias y sociales, y apuntó contra el progresismo en temas como el aborto y la agenda ambiental.
El presidente sostuvo que esas decisiones generaron problemas estructurales en la región. También advirtió que actualmente Europa enfrenta consecuencias derivadas de esas políticas.
En ese marco, reforzó su rechazo al intervencionismo estatal y volvió a marcar diferencias con los modelos económicos que, según su visión, priorizan el gasto público.
En otro tramo de su exposición, Milei se refirió a la situación económica local y reiteró que la inflación “va a caer hacia adelante”.
El mandatario explicó que la dinámica inflacionaria reciente estuvo vinculada a la caída en la demanda de dinero y defendió el accionar de su equipo económico, encabezado por Luis Caputo.
Además, destacó el trabajo conjunto con funcionarios del área financiera y cuestionó a quienes critican su programa por falta de comprensión técnica.
El evento también incluyó referencias personales y anécdotas, como su paso por el programa de Alejandro Fantino, donde popularizó sus ideas económicas.
En medio de la exposición, Milei protagonizó un cruce con un asistente que intentó intervenir sobre la inflación. “No es el momento y lugar”, respondió, interrumpiendo la participación.
La actividad se enmarca en una serie de presentaciones del presidente sobre teoría económica, que incluyen referencias a autores como Adam Smith y Milton Friedman, pilares del pensamiento liberal.