El Gobierno señaló que la venta de carne de burro fue una operación para "dañar la imagen del país"

El Gobierno de Javier Milei advirtió que “sigue la operación internacional por la carne de burro ” , al rechazar un informe al respecto difundido por un medio extranjero. Según constató la Agencia Noticias Argentinas, se trata del medio alemán DW Español , cuya versión española dijo: “Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna”.

Habló el productor que vende carne de burro y reveló el motivo de esta polémica opción: "No es por la crisis"

Polémica: empezaron a vender carne de burro en las carnicerías argentinas a un "precio accesible"

Con este título, describió que el país “agotó 500 kilos en dos días. La venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que en Argentina el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional. La iniciativa llega en un contexto de fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna, que se disparó un 70 % en el último año ”.

Desde la cuenta de X recientemente creada, Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno contestó con un comunicado en el que explicó que el medio “amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina ”.

En el comunicado, explicaron que “se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y a la tradición gastronómica de los argentinos”.

En este sentido, subrayó que “bajo el gobierno del presidente Javier Milei, la inflación se ha reducido drásticamente y la economía avanza con determinación en su proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación”.

Embed SIGUE LA OPERACIÓN INTERNACIONAL POR LA CARNE DE BURRO



El medio extranjero DW, que viene operando a diario en la Argentina, amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina. Se trató de una única carnicería que… https://t.co/4wu7IpRYZV — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 28, 2026

Asimismo, añadió que “los datos oficiales son contundentes" ya que "durante 2025 el consumo per cápita total de carnes aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kg por habitante, y la producción porcina creció un 15,7% en el primer trimestre de 2026”, ampliando que “nuestro país mantiene uno de los niveles más altos en consumo per cápita de carne vacuna de la más alta calidad, pilar irrenunciable de nuestra identidad cultural y productiva”.

Por último, el informe oficial acentúa que: “Más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista: los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados. Prevalecieron las costumbres argentinas frente a las agendas globalistas que promueven la sustitución de la carne tradicional por insectos, como las que opera sistemáticamente el citado medio”.

El Presidente de Colombia se metió en la polémica

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien está enfrentado ideológicamente a Javier Milei, opinó sobre la supuesta venta de carne de burro en la Argentina y cuestionó la gestión del Presidente.

Embed Si Argentina es exportadora de carne de calidad ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?



Esto no puede pasar en Colombia. https://t.co/ZwIAU3SwjG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

Al respecto, se preguntó: “Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?” y en su reflexión sumó: “Esto no puede pasar en Colombia”