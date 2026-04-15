Habló el productor que vende carne de burro y reveló el motivo de esta polémica opción: "No es por la crisis"

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el productor rural de Punta Tombo, Julio Cittadini , defendió la producción y venta de carne de burro como una solución viable para los campos de la estepa patagónica que hoy resultan inviables para la ganadería tradicional.

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"En la cuadrilla vas a poder tener cualquiera de los cortes que mencionaste porque son los mismos que en un vacuno", explicó Cittadini. Según el productor, el burro permite obtener piezas clásicas como vacío, entraña, costillar y lomo , con un valor de mercado significativamente menor: apenas $7.500 el kilo .

El proyecto no nació como una medida de emergencia ante la inflación, sino como una adaptación productiva . Cittadini señaló que la producción de ovejas en la Patagonia está en declive y que muchos de esos campos no son aptos para la cría de vacas .

"Ahí es donde surgió el burro como una alternativa por su carácter aguerrido para mantenerse en la estepa", detalló. La resistencia de estos animales a las condiciones extremas del clima patagónico los convierte en una opción sustentable para campos que de otro modo quedarían abandonados.

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El equipo de A La Tarde habló con Julio Cittadini, productor rural, sobre esta práctica que empieza a expandirse.



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A pesar de lo que podría pensarse, la recepción fue masiva. Una experiencia piloto, que contó con autorización del Ministerio de la Producción y controles bromatológicos, agotó la carne en tiempo récord.

"Lo que se puso al público, que nosotros calculábamos que podía durar para una semana, se fue en un día, en un día y medio no quedó nada", relató el productor, a la vez que destacó que una degustación gratuita en una parrilla también completó su cupo rápidamente.

Cittadini reconoció que el principal obstáculo es la barrera cultural. "Más allá de la figura del asado, la figura del burro como alimento se me hace que al argentino es una barrera que tiene que levantar". Sin embargo, recordó que en la ruralidad patagónica el consumo de carnes no tradicionales es habitual y que países como Italia, Francia y China tienen mercados consolidados y frigoríficos especializados para este producto.

burro

Luego, remarcó que si bien la carne de burro no es tradicional en Argentina, "seguramente en poco tiempo se va a normalizar y será un consumo, no para todo el mundo, pero habrá mucha gente que lo va a consumir".

Ante los comentarios de los periodistas sobre la crisis económica Cittadini remarcó: "Quiero recalcar que esto no nace aprovechando una situación de crisis, sino que nace por una cuestión productiva que coincide con este tema de la crisis".

Finalmente relativizó el debate: "En la zona no tenemos ningún tipo de controversia, ni hemos tenido ninguna salida de ningún organismo que salga a pegar a este tipo de producción. Todo lo contrario: mayoritariamente aparece como una cosa con expectativa y muy buena recepción