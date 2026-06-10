Un estudio revela que los consumidores de carne tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años

Una investigación sobre adultos mayores sorprendió al encontrar una asociación entre el consumo de carne y una mayor probabilidad de alcanzar los 100 años.

Los adultos mayores que incluían pescado, huevos o lácteos lograron probabilidades similares de alcanzar los 100 años que quienes consumían carne.

Durante años, las dietas basadas en plantas fueron asociadas con beneficios en salud cardiovascular, control del peso y prevención de enfermedades crónicas. Por eso, los resultados de una reciente investigación realizada en China lograron descubrir otra respuesta. El trabajo observó que los adultos mayores que consumían carne tenían más probabilidades de convertirse en centenarios que quienes seguían dietas vegetarianas.

La conclusión parece desafiar décadas de evidencia científica, pero los investigadores advierten que el hallazgo debe analizarse en contexto. El estudio se enfocó exclusivamente en personas de edad muy avanzada, una etapa en la que las necesidades nutricionales son diferentes y donde factores como el peso corporal, la fragilidad y la masa muscular adquieren una importancia decisiva.

consumo de carne El estudio refuerza la idea de que las recomendaciones nutricionales no son iguales para todas las edades. WEB Qué descubrió el estudio sobre carne y longevidad La investigación utilizó datos de la Encuesta Longitudinal China sobre la Salud y la Longevidad, uno de los estudios más extensos sobre envejecimiento en el mundo. Los científicos analizaron la evolución de más de 5.000 personas de 80 años o más entre 1998 y 2018.

Los resultados mostraron que quienes mantenían una alimentación completamente libre de carne tenían menos probabilidades de llegar a los 100 años en comparación con aquellos que consumían carne regularmente. Sin embargo, los autores remarcaron que se trata de un estudio observacional, por lo que no demuestra que comer carne sea la causa directa de una mayor longevidad.

mostraron que quienes mantenían una completamente tenían menos probabilidades de llegar a los en comparación con aquellos que Sin embargo, los autores remarcaron que se trata de un por lo que no demuestra que comer carne sea la causa directa de una mayor longevidad. Además, la diferencia apareció principalmente entre los participantes que tenían bajo peso. Entre los adultos mayores con un peso considerado saludable, la asociación prácticamente desapareció. Este dato llevó a los especialistas a considerar que el estado nutricional podría tener un papel más importante que el tipo de dieta en sí. consumo de carne Detrás de este resultado existen factores clave que cambian por completo la interpretación de los datos. WEB Por qué las necesidades nutricionales cambian con la edad A medida que envejecemos, el cuerpo atraviesa modificaciones fisiológicas que afectan la forma en que utiliza los nutrientes. La masa muscular disminuye, el apetito suele reducirse y el riesgo de desnutrición aumenta considerablemente.

En esta etapa de la vida, mantener una cantidad adecuada de proteínas se vuelve fundamental para conservar la fuerza muscular, la movilidad y la independencia. Nutrientes como la vitamina B12, el calcio y la vitamina D también adquieren un papel esencial para proteger la salud ósea y prevenir la fragilidad.