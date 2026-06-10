Un estudio revela que los consumidores de carne tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años

Durante años, las dietas basadas en plantas fueron asociadas con beneficios en salud cardiovascular, control del peso y prevención de enfermedades crónicas. Por eso, los resultados de una reciente investigación realizada en China lograron descubrir otra respuesta. El trabajo observó que los adultos mayores que consumían carne tenían más probabilidades de convertirse en centenarios que quienes seguían dietas vegetarianas.
La conclusión parece desafiar décadas de evidencia científica, pero los investigadores advierten que el hallazgo debe analizarse en contexto. El estudio se enfocó exclusivamente en personas de edad muy avanzada, una etapa en la que las necesidades nutricionales son diferentes y donde factores como el peso corporal, la fragilidad y la masa muscular adquieren una importancia decisiva.
consumo de carne
El estudio refuerza la idea de que las recomendaciones nutricionales no son iguales para todas las edades.
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Qué descubrió el estudio sobre carne y longevidad
La investigación utilizó datos de la Encuesta Longitudinal China sobre la Salud y la Longevidad, uno de los estudios más extensos sobre envejecimiento en el mundo. Los científicos analizaron la evolución de más de 5.000 personas de 80 años o más entre 1998 y 2018.
- Los resultados mostraron que quienes mantenían una alimentación completamente libre de carne tenían menos probabilidades de llegar a los 100 años en comparación con aquellos que consumían carne regularmente. Sin embargo, los autores remarcaron que se trata de un estudio observacional, por lo que no demuestra que comer carne sea la causa directa de una mayor longevidad.
- Además, la diferencia apareció principalmente entre los participantes que tenían bajo peso. Entre los adultos mayores con un peso considerado saludable, la asociación prácticamente desapareció. Este dato llevó a los especialistas a considerar que el estado nutricional podría tener un papel más importante que el tipo de dieta en sí.
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Detrás de este resultado existen factores clave que cambian por completo la interpretación de los datos.
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Por qué las necesidades nutricionales cambian con la edad
A medida que envejecemos, el cuerpo atraviesa modificaciones fisiológicas que afectan la forma en que utiliza los nutrientes. La masa muscular disminuye, el apetito suele reducirse y el riesgo de desnutrición aumenta considerablemente.
En esta etapa de la vida, mantener una cantidad adecuada de proteínas se vuelve fundamental para conservar la fuerza muscular, la movilidad y la independencia. Nutrientes como la vitamina B12, el calcio y la vitamina D también adquieren un papel esencial para proteger la salud ósea y prevenir la fragilidad.
Por esa razón, algunos adultos mayores pueden enfrentar mayores dificultades para cubrir sus requerimientos nutricionales mediante dietas muy restrictivas. Los especialistas explican que una alimentación basada en plantas puede seguir siendo saludable, pero necesita de una planificación cuidadosa para evitar deficiencias.
La importancia del peso corporal y la masa muscular en la longevidad
- Uno de los aspectos más relevantes del trabajo fue la relación entre bajo peso y menor supervivencia. En personas mayores, perder peso involuntariamente suele asociarse con fragilidad, deterioro funcional y un mayor riesgo de mortalidad.
- Los investigadores destacan que el problema podría no estar relacionado directamente con la ausencia de carne, sino con la dificultad para obtener suficientes calorías y proteínas en etapas avanzadas de la vida. Mantener la masa muscular se considera uno de los factores más importantes para conservar la calidad de vida durante el envejecimiento.
- Este hallazgo también coincide con la denominada "paradoja de la obesidad", observada en algunos estudios sobre adultos mayores. Diversas investigaciones sugieren que un peso ligeramente superior al considerado ideal puede ofrecer cierta protección frente a enfermedades y complicaciones relacionadas con la edad.
El estudio no demuestra que comer carne garantice vivir hasta los 100 años, pero sí aporta información valiosa sobre la nutrición en edades avanzadas. Los resultados sugieren que mantener un buen estado nutricional, preservar la masa muscular y evitar la desnutrición pueden ser factores determinantes para la longevidad.