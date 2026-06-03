3 de junio de 2026 - 15:00

Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el desayuno de todos los días

Una receta rápida de pan, sin horno y con pocos ingredientes para preparar algo casero antes de arrancar la mañana.

Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el desayuno de todos los días (2)
Por Andrés Aguilera

El pan de avena hecho en sartén es una opción práctica para el desayuno de todos los días. Se prepara en apenas unos minutos, no necesita horno y puede combinarse con ingredientes dulces o salados según el gusto. La clave para que quede bien está en usar fuego bajo, tapar la sartén y no apurar la cocción. Así queda firme por fuera y tierno por dentro.

Leé además

pan esponjoso hecho en sarten en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno

Pan esponjoso hecho en sartén en 5 minutos, ideal para comer algo casero sin prender el horno
pan proteico hecho en sarten en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar

Pan proteico hecho en sartén en 4 minutos, ideal para desayunar antes de entrenar

Ingredientes para una porción

  • 1 huevo.
  • 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena.
  • 1 cucharada de yogur natural, leche o queso untable.
  • 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal.
  • Unas gotas de aceite para la sartén.
  • Opcional: semillas, canela, orégano o queso rallado.
Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el desayuno de todos los días (1)

Paso a paso

  • Batí el huevo en un bowl chico.
  • Agregá la avena, el yogur o leche, la sal y el polvo de hornear.
  • Mezclá hasta formar una preparación espesa.
  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
  • Aceitá apenas la superficie.
  • Volcá la mezcla, tapá y cociná 2 minutos.
  • Dalo vuelta con espátula y cociná 1 minuto más.

Cómo hacerlo más rico

Para una versión dulce, se puede sumar banana pisada, miel, mantequilla de maní o mermelada.

Para una versión salada, queda bien con queso, tomate, palta, huevo revuelto o jamón cocido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este tipo de recetas se convirtió en una de las opciones favoritas para obtener un pan fresco en pocos minutos.

Pan casero en sartén en menos de 20 minutos y con solo 3 ingredientes, ideal para una comida rápida

Lo simple es que no necesita horno y logra una un pan tierno por dentro y apenas crocante por fuera.

Pan liviano hecho en sartén en 15 minutos, ideal para una cena saludable

Existe una forma simple de conservar el pan fresco durante más tiempo.

Adiós al moho: este método mantiene el pan fresco por más tiempo

pan saludable hecho en sarten en 3 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan saludable hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana