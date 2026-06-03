Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el desayuno de todos los días

El pan de avena hecho en sartén es una opción práctica para el desayuno de todos los días. Se prepara en apenas unos minutos, no necesita horno y puede combinarse con ingredientes dulces o salados según el gusto. La clave para que quede bien está en usar fuego bajo, tapar la sartén y no apurar la cocción. Así queda firme por fuera y tierno por dentro.