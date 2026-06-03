El pan de avena hecho en sartén es una opción práctica para el desayuno de todos los días. Se prepara en apenas unos minutos, no necesita horno y puede combinarse con ingredientes dulces o salados según el gusto. La clave para que quede bien está en usar fuego bajo, tapar la sartén y no apurar la cocción. Así queda firme por fuera y tierno por dentro.
Ingredientes para una porción
- 1 huevo.
- 3 cucharadas de avena instantánea o harina de avena.
- 1 cucharada de yogur natural, leche o queso untable.
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- Unas gotas de aceite para la sartén.
- Opcional: semillas, canela, orégano o queso rallado.
Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el desayuno de todos los días (1)
Paso a paso
- Batí el huevo en un bowl chico.
- Agregá la avena, el yogur o leche, la sal y el polvo de hornear.
- Mezclá hasta formar una preparación espesa.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo.
- Aceitá apenas la superficie.
- Volcá la mezcla, tapá y cociná 2 minutos.
- Dalo vuelta con espátula y cociná 1 minuto más.
Cómo hacerlo más rico
Para una versión dulce, se puede sumar banana pisada, miel, mantequilla de maní o mermelada.
Para una versión salada, queda bien con queso, tomate, palta, huevo revuelto o jamón cocido.