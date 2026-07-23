Pan de papa hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Esta alternativa sin TACC utiliza ingredientes simples como fécula de mandioca y semillas para lograr una masa flexible que se mantiene fresca por varios días.

Animate a hacer este pan de papa para la próxima merienda o desayuno.

Incorporar panificados caseros a la dieta diaria suele percibirse como una tarea compleja que requiere mucho tiempo de horno. Sin embargo, esta versión de pan de papa permite resolver una comida rápida utilizando solo una sartén. Es una opción nutritiva, libre de gluten y con una textura tierna ideal para acompañar cualquier momento del día.

El proceso comienza con una papa mediana hervida y convertida en puré, que actúa como base estructural del pan. A este puré se le suma sal o levadura nutricional junto a semillas de chía previamente remojadas. La clave para obtener la consistencia deseada está en la combinación de tres cucharadas de fécula de mandioca y harina de arroz para el amasado final hasta formar un bollo manejable.

¿Cómo lograr la masa perfecta sin usar el horno? Al estirar la masa con un palo de amasar sobre una superficie con harina de arroz, se obtienen porciones que pueden tener formas rústicas o prolijas según la preferencia. El éxito de este pan radica en la interacción entre el almidón de la papa y el mucílago de las semillas de chía y el psyllium. Estos componentes reemplazan la red de gluten, reteniendo la humedad interna y permitiendo que el pan no se quiebre, manteniendo una elasticidad que varía según el tiempo de cocción.

Para cocinar los panes, seguí estos pasos: Calentá muy bien una sartén, preferentemente de paredes gruesas.

Colocá la porción de masa y tapá la sartén durante la cocción.

Esperá a que aparezcan pequeños globos en la superficie: ese es el punto justo para girarla. Este método reduce drásticamente el consumo de energía y el tiempo de espera frente a las recetas tradicionales de panadería que requieren levados prolongados.

Conservación y trucos para el día después A diferencia de otros panificados sin gluten que suelen endurecerse rápidamente al aire libre, esta versión se conserva en óptimas condiciones dentro de un recipiente cerrado. Si se desea consumir al día siguiente, un golpe de calor en la tostadora o en la misma sartén le devuelve la textura de recién hecho, gracias a la capacidad de la papa para preservar la hidratación de la miga por más tiempo.