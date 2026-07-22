22 de julio de 2026 - 12:00

Los panaderos tienen un truco: envolver el pan recién horneado con un repasador durante unos minutos cambia por completo la corteza

La clave para una corteza perfecta en el pan casero reside en cómo se enfría: un truco de panadería que aprovecha el vapor y podés usar en varias recetas.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

pan de durazno hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de durazno hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana
La verdadera tortilla tiene estos ingredientes, según un chef experto. 

Dani García, chef: "La mejor tortilla de papas no lleva cebolla, sino 600 gramos de papa y 9 huevos"

Aunque parezca un detalle sin importancia, esos primeros minutos después del horneado son fundamentales.

En ese momento, el pan todavía continúa cambiando por dentro.

La forma en que se enfría influye directamente en la textura final.

El truco que utilizan muchos panaderos

Cuando el pan sale del horno, su interior conserva una gran cantidad de vapor.

Al envolverlo durante 5 a 10 minutos con un repasador limpio y seco, parte de esa humedad queda retenida alrededor de la superficie.

Como consecuencia, la corteza pierde apenas un poco de rigidez y adquiere una textura más fina, flexible y agradable al morder.

Este método suele utilizarse en panes de miga tierna, panes de campo de corteza media y algunas variedades de pan lactal artesanal.

No busca ablandar completamente la corteza, sino equilibrar el contraste entre el exterior y la miga.

Cuándo conviene hacerlo y cuándo no

Este truco funciona especialmente bien en panes destinados a sándwiches o tostadas suaves.

En cambio, no se recomienda para baguettes, ciabattas o panes cuya principal característica es una corteza muy gruesa y extremadamente crocante.

En esos casos, envolver el pan haría que parte del vapor rehidrate la superficie y reduzca el crujido característico.

El pan de molde industrial tampoco obtiene beneficios importantes con esta técnica, ya que su proceso de fabricación controla la humedad de otra manera.

Los errores que arruinan la corteza

Los panaderos advierten que envolver el pan durante demasiado tiempo puede producir el efecto contrario.

Si permanece más de 15 o 20 minutos cubierto, la humedad comienza a ablandar en exceso la corteza.

También recomiendan no utilizar repasadores húmedos ni bolsas plásticas cuando el pan todavía está caliente, ya que la condensación puede volver gomosa la superficie.

Otro error frecuente es cortar el pan apenas sale del horno.

Eso permite que escape gran parte del vapor interno antes de que la miga termine de estabilizarse.

Un pequeño detalle que mejora cualquier receta

En panadería, muchas veces la diferencia aparece después de apagar el horno. Este sencillo truco aprovecha el vapor natural del pan casero para conseguir una corteza más equilibrada y una miga que conserva mejor su humedad, demostrando que una buena receta también depende de cómo termina el proceso de cocción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los chefs coinciden: el budin de limon mas humedo no necesita mas manteca, sino mezclar los ingredientes en un orden diferente

Los chefs coinciden: el budín de limón más húmedo no necesita más manteca, sino mezclar los ingredientes en un orden diferente

El chef propone un ingrediente económico que resulta perfecto para unas papas ultra crocantes.

Coco Carreño, chef: "Las papas quedarán más crujientes si las rebozas con sémola antes de freírlas"

pan de frutos rojos hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de frutos rojos hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

los chefs coinciden: las milanesas mas crocantes no necesitan mas pan rallado, sino un descanso de pocos minutos antes de cocinarlas

Los chefs coinciden: las milanesas más crocantes no necesitan más pan rallado, sino un descanso de pocos minutos antes de cocinarlas