Coco Carreño, chef: "Las papas quedarán más crujientes si las rebozas con sémola antes de freírlas"

Recetas. El chef Coco Carreño reveló el truco con sémola que transforma las papas en una guarnición más crujiente y sabrosa.

El chef propone un ingrediente económico que resulta perfecto para unas papas ultra crocantes.

Las papas fritas son una de las preparaciones más populares, pero conseguir que queden realmente crujientes por fuera y suaves por dentro no siempre resulta sencillo. Muchas veces, el resultado depende de pequeños detalles durante la preparación que pueden cambiar por completo la textura final. El chef Coco Carreño propone un truco en el rebosado.

El chef argentino Coco Carreño propone una técnica que incorpora un ingrediente sencillo y habitual en la cocina: la sémola. Su método busca crear una cobertura fina alrededor de las papas que, al entrar en contacto con el aceite caliente o con un horno fuerte, ayuda a conseguir una superficie mucho más crocante.

Para unas papas crocantes, es fundamental que el aceite esté suficientemente caliente. WEB Cómo es el truco de Coco Carreño para conseguir papas ultra crujientes La sémola permite generar una capa exterior con una textura particular. El secreto está en aplicarla después de una cocción breve y antes de someter las papas al calor intenso.

El primer paso consiste en cortar las papas en gajos de tamaño similar. Luego, deben colocarse en una olla con agua hirviendo y sal durante aproximadamente 5 a 7 minutos. Este hervor corto permite ablandar ligeramente el interior sin llegar a cocinar completamente las papas. Una vez transcurrido ese tiempo, es fundamental escurrirlas muy bien. El exceso de agua puede dificultar que la sémola se adhiera correctamente y también afectar el resultado durante la fritura o la cocción en el horno. Con las papas ya escurridas, se colocan en un recipiente y se añade una pequeña cantidad de aceite o manteca derretida. Después se incorporan sal, pimienta y una capa fina de sémola. La mezcla debe realizarse con cuidado para cubrir los gajos de manera uniforme, evitando que se formen acumulaciones excesivas. Cómo cocinar las papas rebozadas con sémola Después del rebozado llega el momento de elegir el método de cocción . Para quienes buscan una textura especialmente crujiente, las papas pueden freírse en abundante aceite caliente. La temperatura debe ser suficiente para dorar rápidamente la superficie y formar una cobertura crocante.

. Para quienes buscan una textura especialmente las papas pueden La debe ser suficiente para dorar rápidamente la superficie y formar una cobertura crocante. Otra alternativa consiste en llevarlas al horno. En este caso, el chef propone cocinarlas a 200 °C durante unos 20 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tamaño de los gajos y las características de cada horno.

En este caso, el chef propone cocinarlas a durante unos aunque el tiempo puede variar según el tamaño de los gajos y las características de cada horno. Para obtener un dorado más uniforme, conviene distribuir las papas sobre la bandeja sin amontonarlas. De esta manera, el calor puede alcanzar mejor toda la superficie y la humedad tiene más posibilidades de evaporarse durante la cocción. El método también permite adaptar la preparación según el resultado buscado. La fritura proporciona una corteza más marcada y rápida, mientras que el horno ofrece una alternativa que requiere menos cantidad de aceite.

Una guarnición simple puede convertirse en una receta perfecta. WEB Por qué la sémola puede mejorar la textura de las papas La función de la sémola en esta preparación está relacionada con la creación de una cobertura exterior. Al adherirse a la superficie de las papas y entrar en contacto con una fuente de calor elevada, contribuye a formar una capa con una textura más marcada.