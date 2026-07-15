Los chefs coinciden: "El truco de unas papas crujientes al horno no está en el aceite, sino en la temperatura"

Las papas al horno son una de las guarniciones más elegidas por su sabor y facilidad de preparación. Sin embargo, un error muy común impide que queden sumamente crujientes: utilizar demasiado aceite con la idea de conseguir una mejor textura. Un simple truco está en saber controlar el horno.

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Los chefs coinciden en que el resultado depende mucho más de la temperatura de cocción que de la cantidad de grasa utilizada. Con algunos cambios sencillos es posible obtener una corteza dorada y un interior suave sin modificar los ingredientes de la receta.

Muchos cocineros explican que un horno demasiado bajo cocina las papas lentamente y dificulta la formación de una superficie crocante.

En cambio, cuando el horno ya está precalentado y alcanza entre 220 °C y 230 °C, el calor provoca una rápida deshidratación de la parte exterior de la papa.

Ese proceso favorece la formación de una corteza dorada mientras el interior conserva su humedad y una textura cremosa.

Además, este método reduce la necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite y permite una cocción mucho más uniforme.

El otro error que conviene evitar

La temperatura no es el único factor importante.

Los chefs también recomiendan no llenar demasiado la bandeja, ya que las papas necesitan espacio para que el aire caliente circule correctamente.

Cuando quedan amontonadas:

Liberan más vapor.

Se cocinan en lugar de dorarse.

en lugar de dorarse. La superficie pierde crocancia.

El color resulta menos uniforme.

Separarlas unos centímetros entre sí mejora notablemente el resultado final.

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Qué cambia en el sabor

Además de una mejor textura, cocinar las papas a alta temperatura potencia su sabor.

El calor favorece la caramelización natural de los azúcares presentes en la papa, generando un exterior más dorado y sabroso.

Al mismo tiempo:

Se conserva mejor el sabor natural del ingrediente.

del ingrediente. El interior permanece tierno.

permanece La preparación resulta menos pesada al utilizar menos aceite.

Por eso, muchos cocineros consideran que este método ofrece un mejor equilibrio entre textura y sabor.

Cómo preparar papas al horno bien crocantes

Para conseguir un resultado similar al de los chefs, se recomienda seguir estos pasos:

Lavar y cortar las papas en trozos de tamaño similar. Secarlas muy bien con un repasador o papel de cocina. Mezclarlas con una pequeña cantidad de aceite y los condimentos elegidos. Precalentar el horno entre 220 °C y 230 °C antes de introducir la bandeja. Distribuir las papas dejando espacio entre cada una. Cocinar entre 35 y 45 minutos. Darlas vuelta a mitad de la cocción para lograr un dorado parejo. Retirarlas cuando estén bien crocantes por fuera y tiernas por dentro.

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Lograr unas papas al horno con una corteza dorada y un interior suave no depende de agregar más aceite, sino de controlar correctamente la temperatura de cocción. Un horno bien precalentado, suficiente espacio entre los trozos y el tiempo adecuado permiten obtener una textura mucho más crujiente y un sabor más intenso.