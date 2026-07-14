Pan de manzana y canela hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan de manzana y canela en sartén es una opción rápida para resolver el desayuno con ingredientes simples. La mezcla se prepara en pocos minutos y puede cocinarse en una sartén pequeña sin encender el horno. El resultado se parece más a una tortita gruesa y esponjosa que a un pan tradicional con levadura.

Tortita hecha en sartén, esponjosa y práctica, que reemplaza al pan en el desayuno

Pan de cristal hecho en sartén en 5 minutos, suave y ligero: ideal para acompañar el almuerzo o cena

Queda húmedo por la fruta, ligeramente dulce y puede comerse solo o acompañado con yogur, queso crema o una pequeña cantidad de miel.

Los cinco minutos corresponden aproximadamente a la cocción. Preparar y mezclar los ingredientes puede demandar otros tres o cuatro minutos .

Conviene elegir una manzana firme , que conserve cierta textura al rallarla. Las variedades demasiado blandas o sobremaduras pueden liberar mucho líquido y dejar la preparación pesada. Las recetas de panes de manzana también suelen combinar frutas firmes con canela y leudantes químicos.

La preparación estará lista cuando el centro se sienta firme y no aparezca masa líquida al presionarlo suavemente.

El secreto para que no quede crudo

La manzana libera agua durante la cocción. Si se utiliza una cantidad excesiva o la pieza queda demasiado gruesa, el exterior puede dorarse mientras el centro continúa húmedo.

La mejor opción es usar una sartén de entre 12 y 15 centímetros y formar una pieza de aproximadamente un centímetro de espesor.

También es fundamental mantener un fuego bajo y estable. El azúcar natural de la manzana y el azúcar agregado pueden oscurecer la base rápidamente si la sartén está demasiado caliente.

La tapa concentra el calor y permite que la parte superior comience a cuajar antes de girar el pan.

Opciones para acompañarlo

Puede servirse tibio con:

Yogur natural.

Queso crema.

Rodajas de banana.

Nueces picadas.

Miel.

Mermelada.

Pasta de maní.

Una pizca adicional de canela.

Para sumar textura pueden incorporarse una cucharadita de nueces o almendras picadas a la masa. No conviene agregar demasiadas porque podrían dificultar que la tortita mantenga su forma.