Pan de cristal hecho en sartén en 5 minutos, suave y ligero: ideal para acompañar el almuerzo o cena

Agregar Los Andes en

El pan de cristal se caracteriza por su masa con una hidratación muy alta , responsable de los grandes alvéolos y de su textura ligera. En esta adaptación, la cocción se realiza directamente en una sartén con tapa, lo que permite generar vapor y obtener un pan muy esponjoso sin necesidad de utilizar horno.

Pan de miel hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan relleno hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Es una excelente alternativa para quienes no disponen de horno o buscan una preparación más sencilla.

Disolvé la levadura en el agua.

Agregá la harina y la sal. Mezclá con una espátula o cuchara hasta que no queden restos de harina seca. La masa será muy blanda y pegajosa.

2. Primer descanso

Tapá el recipiente y dejá reposar durante 30 minutos.

3. Realizar los pliegues

Con las manos humedecidas, tomá uno de los extremos de la masa, estiralo suavemente y doblalo hacia el centro.

Girando el recipiente, repetí el procedimiento hasta completar una vuelta.

Realizá una serie de pliegues cada 30 minutos durante dos horas.

Este paso reemplaza el amasado tradicional y desarrolla el gluten sin agregar harina extra.

4. Último levado

Después del último pliegue, dejá reposar la masa aproximadamente una hora más, hasta que aumente claramente de volumen y aparezcan muchas burbujas.

Cómo cocinar el pan de cristal en sartén

Calentá una sartén grande antiadherente con tapa a fuego muy bajo durante unos minutos.

Engrasá apenas la superficie con unas gotas de aceite.

Con ayuda de una espátula, dividí la masa en dos porciones procurando no desgasificarla demasiado.

Colocá una porción dentro de la sartén y tapá inmediatamente.

Cociná entre 10 y 12 minutos a fuego bajo.

Cuando la base esté firme y dorada, girá cuidadosamente el pan utilizando dos espátulas.

Volvé a tapar y cociná otros 8 a 10 minutos, hasta que el interior esté completamente cocido.

Repetí el procedimiento con la segunda pieza.

Consejos para obtener una buena textura

No agregues harina durante los pliegues; utilizá siempre las manos húmedas.

Cociná a fuego muy bajo para que el interior se cocine lentamente sin quemar la base.

Mantener la sartén tapada ayuda a generar vapor, fundamental para obtener una miga más abierta.

Evitá manipular demasiado la masa antes de cocinarla para conservar las burbujas de aire.

Cómo servirlo

Esta versión de pan de cristal en sartén es perfecta para preparar tostadas, bruschettas, sándwiches o acompañar tablas de quesos y fiambres. También combina muy bien con aceite de oliva, tomate rallado, hummus o vegetales grillados, aprovechando su textura liviana y su gran capacidad para absorber sabores.