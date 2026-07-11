Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El pan nube es una preparación que ganó popularidad por su textura aireada y por prescindir completamente de la harina. Gracias a su sabor neutro, puede utilizarse tanto en recetas dulces como saladas y funciona como reemplazo del pan tradicional en desayunos, meriendas o comidas livianas.

Sin harina, sin azúcar, sin edulcorantes: cómo hacer mini panqueques de banana para un desayuno saludable

Pan de mandarina hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Además, esta versión se cocina directamente en una sartén, por lo que no es necesario utilizar horno.

- Primero, separar las claras de las yemas.

- Batir las claras junto con el polvo de hornear hasta obtener una consistencia firme, similar a un merengue.

- En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema y la sal hasta integrar todos los ingredientes.

- Incorporar las claras a la preparación anterior con movimientos suaves y envolventes para conservar el aire de la mezcla, responsable de la textura característica del pan nube.

- Colocar pequeñas porciones sobre una sartén apenas engrasada y cocinar a fuego bajo hasta que estén doradas. Luego dar vuelta cada pieza y cocinar unos minutos más del otro lado.

Una alternativa sin harina y baja en carbohidratos

Al estar elaborado únicamente con huevos, queso crema y una pequeña cantidad de polvo de hornear, el pan nube prácticamente no contiene harinas ni gluten, por lo que suele ser una opción elegida por quienes siguen planes de alimentación bajos en carbohidratos o buscan reducir el consumo de pan tradicional.

Su composición también aporta proteínas y grasas, mientras que el contenido de carbohidratos es muy reducido en comparación con un pan convencional.

Cómo servirlo

Una vez listo, puede utilizarse como base para sándwiches, tostarse ligeramente o acompañarse con ingredientes dulces o salados.

Su textura liviana y esponjosa permite combinarlo con quesos, fiambres, palta, huevos, mermeladas sin azúcar o frutas, convirtiéndolo en una preparación versátil para cualquier momento del día.