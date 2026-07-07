Pan de limón en sartén con solo 2 ingredientes: fácil, liviano y rápido

Preparar un pan de limón en sartén puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Esta versión rápida se hace con apenas dos ingredientes, no requiere amasado prolongado y queda lista en pocos minutos para acompañar el desayuno o la merienda.

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La clave está en utilizar yogur de limón y harina leudante . El primero aporta humedad, dulzor y aroma cítrico, mientras que la harina ya contiene el agente necesario para que la masa gane algo de volumen durante la cocción.

El resultado no es un pan alto ni aireado como un bizcochuelo. Se trata de una pieza individual, tierna y ligeramente dulce, similar a un pan plano esponjoso , que puede comerse sola o acompañarse con frutas, queso crema o una pequeña cantidad de miel.

La cantidad exacta de yogur puede variar según la marca. Algunos productos son más líquidos y otros tienen una consistencia similar al yogur griego, por lo que conviene incorporarlo gradualmente.

Si se utiliza harina común, será necesario agregar polvo de hornear y la receta dejará de tener solamente dos ingredientes. Lo mismo ocurre si se usa yogur natural y se suma ralladura o jugo de limón por separado.

Cómo preparar el pan de limón en sartén

Colocar la harina leudante en un recipiente y agregar primero 90 gramos de yogur de limón .

. Mezclar con una cuchara hasta que comience a formarse una masa. Si quedan sectores secos, sumar el resto del yogur de a poco.

Unir con las manos durante unos segundos. La masa debe quedar suave y apenas húmeda, pero no tan pegajosa como para resultar imposible de manejar.

Formar un bollo y aplastarlo hasta obtener un disco de aproximadamente un centímetro de espesor . Una pieza demasiado alta puede dorarse por fuera antes de cocinarse en el centro.

. Una pieza demasiado alta puede dorarse por fuera antes de cocinarse en el centro. Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo. Si la superficie está en buenas condiciones, no hace falta incorporar aceite.

Colocar la masa, tapar y cocinar durante aproximadamente tres minutos .

. Darla vuelta con una espátula ancha y cocinar otros dos o tres minutos, hasta que ambas caras estén levemente doradas.

Retirar el pan cuando el centro se sienta firme y no queden sectores húmedos de masa cruda.

El error que puede dejarlo duro

Agregar demasiada harina para corregir una masa pegajosa puede hacer que el pan pierda humedad y quede compacto. Es preferible humedecer ligeramente las manos o dejar reposar la mezcla durante un minuto antes de sumar más harina.

También hay que evitar el fuego alto. El yogur de limón suele contener azúcar, por lo que la superficie puede quemarse con mayor rapidez que la de un pan salado.

La cocción debe realizarse a fuego bajo y con la sartén tapada durante la primera parte. Así, el calor llega al centro antes de que la base tome demasiado color.

Cómo saber si está completamente cocido

La superficie debe verse seca y ligeramente inflada. Al presionar el centro con un dedo o una espátula, el pan tiene que recuperar su forma y no hundirse como una masa líquida.

También se puede introducir un palillo en la parte más gruesa. Puede salir con algo de humedad por el yogur, pero no debería quedar cubierto de masa cruda y pegajosa.

Si el interior todavía está blando, conviene continuar la cocción durante uno o dos minutos más a fuego mínimo.