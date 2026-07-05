Pan de leche hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café de la mañana

El secreto de esta preparación reside en un único leudado corto y el uso de ingredientes que suavizan la miga sin necesidad de esperar horas frente al horno.

El pan de leche es un clásico que suele demandar horas de espera, pero una técnica simplificada permite disfrutarlo en tiempo récord. Al reducir el proceso a un único descanso de la masa, es posible obtener piezas tiernas y aromáticas para el desayuno sin necesidad de ser un experto panadero.

Esta pieza de panadería, que tiene sus raíces en las tradiciones de Francia y España, se ha convertido en un elemento esencial de la mesa argentina. Su versatilidad permite que se adapte tanto a versiones dulces con rellenos de chocolate o crema pastelera como a bocados simples para acompañar el café.

El secreto de la esponjosidad en tiempo récord La clave del éxito en esta receta rápida está en la interacción química de sus componentes. Al incorporar leche tibia y grasa en forma de manteca a los ingredientes secos, se modifica la estructura del gluten. Las grasas actúan como un lubricante que impide que las proteínas de la harina formen redes demasiado rígidas. Esto garantiza que, incluso con un leudado corto de apenas treinta minutos, la miga resulte aireada y la cáscara permanezca fina y tierna en lugar de volverse dura.

Los pasos para lograr la masa son los siguientes: Integrar 500 gramos de harina , una pizca de sal y 80 gramos de azúcar , con un sobre de levadura seca de 10 gramos en el centro.

, una pizca de sal y , con un sobre de en el centro. Incorporar 250 mililitros de leche tibia y 60 gramos de manteca derretida .

y . Amasar durante cinco minutos en una superficie enharinada hasta lograr una textura lisa.

Dejar reposar 30 minutos en un lugar tibio hasta que la masa duplique su tamaño.

Dividir en porciones individuales. Cómo lograr la cocción perfecta sin complicaciones La masa rinde entre ocho y doce bollitos, dependiendo del tamaño elegido para las porciones. Al optar por una cocción en sartén en lugar del tradicional horneado de veinticinco minutos, se aprovecha el calor directo para sellar la humedad interna. Es fundamental mantener un fuego mínimo para que el calor penetre la masa sin quemar la superficie, logrando ese tono apenas dorado tan característico.

Si se prefiere la versión clásica, los bollitos pueden pincelarse con huevo batido antes de entrar al calor para obtener un brillo extra. Aunque el resultado es óptimo al momento de salir del fuego, este pan casero mantiene su calidad durante tres días si se guarda en un recipiente hermético a temperatura ambiente.

Para quienes prefieren organizar sus mañanas con anticipación, existe la posibilidad de refrigerar las piezas horneadas hasta por cinco días o incluso llevarlas al freezer, donde conservan su textura por dos meses. Cada porción aporta aproximadamente 215 calorías, lo que lo convierte en un complemento equilibrado y nutritivo para empezar el día con energía.