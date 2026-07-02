Pan de limón hecho en sartén en 5 minutos, ideal para acompañar el mate en la mañana

El pan de limón se posiciona como una de las opciones más esponjosas y aromáticas para disfrutar junto al mate en las mañanas mendocinas. Su preparación destaca por un equilibrio preciso de ingredientes que evita una acidez extrema, logrando un sabor armonioso que conquista cualquier paladar. Aunque la receta tradicional de las fuentes requiere tiempo de cocción, su sencillez la convierte en una favorita de la repostería casera.