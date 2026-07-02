2 de julio de 2026 - 14:10

Pan de limón hecho en sartén en 5 minutos, ideal para acompañar el mate en la mañana

El secreto para lograr una miga aireada y húmeda sin prender el horno reside en equilibrar la acidez del cítrico con un almíbar liviano de terminación rápida.

Pan de limón, paso a paso.&nbsp;

Pan de limón, paso a paso. 

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Por Sofía Serelli

El pan de limón se posiciona como una de las opciones más esponjosas y aromáticas para disfrutar junto al mate en las mañanas mendocinas. Su preparación destaca por un equilibrio preciso de ingredientes que evita una acidez extrema, logrando un sabor armonioso que conquista cualquier paladar. Aunque la receta tradicional de las fuentes requiere tiempo de cocción, su sencillez la convierte en una favorita de la repostería casera.

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Ingredientes necesarios

Para obtener un resultado óptimo para ocho personas, es fundamental respetar las proporciones que garantizan la textura deseada:

  • Azúcar: 240 g
  • Huevos: 3 unidades
  • Ralladura de limón: 2 unidades
  • Harina de trigo: 350 g
  • Levadura química: 8 g
  • Sal: un pellizco
  • Leche entera: 250 ml
  • Esencia de vainilla: 3 ml
  • Mantequilla derretida: 200 g
  • Ingredientes para el almíbar: 1 limón, 50 g de azúcar y 100 ml de agua
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Paso a paso para una preparación perfecta

  1. Mezclar en un bol grande el azúcar con los huevos y la ralladura de los limones, hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa.
  2. Tamizar en un recipiente aparte los ingredientes secos.
  3. Combinar la leche entera con el extracto de vainilla en un cuenco separado.
  4. Añadir a la crema de huevos un tercio de la harina y un tercio de la leche alternadamente.
  5. Batir la mezcla a velocidad máxima para que adquiera una textura ligera y notablemente esponjosa.
  6. Bajar la potencia de la batidora y verter la mantequilla derretida de forma gradual.
  7. Colocar la preparación en un molde engrasado y cocinar a 170 ºC durante una hora y cuarto.
  8. Preparar el almíbar hirviendo el jugo y la ralladura del limón con azúcar y agua.
  9. Bañar el bizcocho con el almíbar caliente ni bien se retira de la fuente de calor.
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Este bizcocho no requiere acompañamientos adicionales como mermeladas o manteca, ya que la capa superior de almíbar le confiere un sabor persistente y delicioso por sí solo. Su interior tierno invita a cortar una rebanada tras otra, siendo el aliado perfecto para equilibrar el amargor de un buen mate.

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