Sin horno ni levadura: el pan que se hace en sartén en minutos y que los nutricionistas recomiendan para reemplazar al pan lactal

Cada vez más personas buscan reducir el consumo de pan lactal industrial y reemplazarlo por preparaciones caseras con ingredientes simples. Entre las recetas que más crecieron durante el último tiempo aparece el llamado "pan chato" de sartén , una preparación que no necesita horno, no requiere levadura y puede estar lista en menos de diez minutos. Su éxito no solo se explica por la rapidez, sino también por su perfil nutricional, ya que combina harina integral o de avena con yogur natural para obtener una masa mucho más saciante y equilibrada.

Pan integral hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Arruinan el sabor: estos dos ingredientes no deberían llevarse en la salsa de tomate

A diferencia del pan tradicional, esta preparación evita fermentaciones largas y utiliza ingredientes que muchas personas ya tienen en la cocina. El yogur aporta humedad y proteínas, mientras que la harina integral incorpora fibra, ayudando a prolongar la sensación de saciedad durante varias horas.

Por eso, muchos especialistas en alimentación la consideran una excelente opción para desayunos, meriendas o comidas rápidas.

La combinación genera una masa flexible que no necesita tiempo de levado.

Cómo prepararlo en apenas unos minutos

Solo hay que mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.

Luego se amasa durante aproximadamente un minuto y se divide en pequeños bollos que se estiran con palo de amasar o con las manos.

Cada disco se cocina sobre una sartén antiadherente caliente durante tres o cuatro minutos en total, dándolo vuelta cuando aparezcan pequeñas burbujas en la superficie.

El resultado es un pan tierno, con corteza apenas dorada y muy versátil.

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Por qué los nutricionistas lo recomiendan

Al incorporar harina integral y yogur, esta preparación ofrece mayor contenido de fibra y proteínas que muchos panes industriales.

Eso favorece una digestión más lenta y ayuda a mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Además, al prepararse en casa, permite controlar la calidad de los ingredientes y reducir el consumo de productos ultraprocesados.

Una alternativa práctica para todos los días

No siempre hace falta prender el horno para disfrutar un buen pan. Esta receta demuestra que, con pocos ingredientes y apenas unos minutos, es posible preparar una opción casera, nutritiva y muy versátil.

Por su rapidez, su textura y su valor nutricional, el pan de sartén se convirtió en una de las recetas saludables que más creció durante los últimos años y todo indica que seguirá ganando lugar en muchas cocinas.