Pan integral hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Preparar un pan integral en sartén puede resolver el desayuno cuando no hay pan en casa o no alcanza el tiempo para encender el horno. Esta versión utiliza harina integral, yogur y polvo de hornear, y necesita aproximadamente tres minutos de cocción.
El resultado no es un pan alto como el de molde, sino una pieza redonda, fina y tierna, similar a un pan plano. Puede abrirse, doblarse o acompañarse con queso, mermelada, miel o frutas junto al café con leche de la mañana.
El tiempo anunciado corresponde a la cocción en una sartén previamente caliente. Mezclar y estirar la masa demanda algunos minutos adicionales, pero no requiere reposo, levado ni amasado prolongado.
Ingredientes para hacer un pan integral rápido
Estas cantidades rinden un pan mediano o dos unidades pequeñas. Conviene utilizar un yogur natural espeso, sin azúcar ni saborizantes, para controlar mejor la humedad de la masa.
- 60 gramos de harina integral, aproximadamente media taza.
- ½ cucharadita de polvo de hornear.
- Una pizca de sal.
- Tres cucharadas de yogur natural espeso, aproximadamente 45 gramos.
- Una cucharadita de agua, solo si la masa queda demasiado seca.
- Unas gotas de aceite para la sartén, únicamente si no es antiadherente.
Pan integral hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)
Cómo hacer el pan integral en sartén en 5 minutos
- Colocar una sartén antiadherente sobre fuego medio mientras se prepara la masa. Este precalentado es importante para que el pan forme una superficie dorada sin quedar seco ni crudo en el centro.
- Mezclar en un recipiente la harina integral, el polvo de hornear y la sal. Distribuir bien el leudante evita que algunas partes crezcan demasiado y otras queden compactas o pesadas.
- Agregar el yogur y unir primero con una cuchara. Terminar de formar el bollo con las manos durante unos segundos. Si quedan restos de harina suelta, incorporar una cucharadita de agua.
- Estirar la masa hasta obtener un círculo de unos tres o cuatro milímetros de espesor. Puede utilizarse un palo de amasar, un vaso limpio o directamente las manos. Un pan demasiado grueso no llegará a cocinarse en tres minutos.
- Apoyar la masa sobre la sartén caliente y cocinar durante aproximadamente un minuto y medio, hasta que aparezcan pequeñas burbujas y puntos dorados en la base.
- Dar vuelta el pan y cocinarlo durante otro minuto y medio. Retirarlo cuando ambas caras estén doradas y el centro se vea firme, sin sectores húmedos de masa.
Pan integral hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)
El detalle que evita que el pan quede duro
La harina integral absorbe líquido de manera diferente según la marca, el almacenamiento y el tipo de molienda. Por eso, el yogur debe agregarse en la cantidad indicada y el agua incorporarse solo si realmente hace falta.
Agregar mucha harina para corregir una masa apenas pegajosa puede endurecer el resultado. Es preferible humedecer ligeramente las manos o espolvorear la mesada con una capa mínima antes de estirar el bollo.
También conviene evitar el fuego máximo. Una sartén excesivamente caliente oscurece la superficie en pocos segundos, pero deja el interior crudo. El punto adecuado es un fuego medio estable, con la sartén ya precalentada.
Opciones para acompañarlo en el desayuno
Para una versión salada, el pan puede servirse con queso crema, queso fresco, palta o huevo. Si se busca un desayuno dulce, combina con mermelada, miel, pasta de maní o banana.
También se puede incorporar una pizca de canela a la masa. El azúcar, la miel y otros ingredientes dulces conviene agregarlos después de la cocción, porque pueden quemarse rápidamente en la sartén.