Pan integral hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Preparar un pan integral en sartén puede resolver el desayuno cuando no hay pan en casa o no alcanza el tiempo para encender el horno. Esta versión utiliza harina integral, yogur y polvo de hornear, y necesita aproximadamente tres minutos de cocción .

Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

El resultado no es un pan alto como el de molde, sino una pieza redonda, fina y tierna, similar a un pan plano. Puede abrirse, doblarse o acompañarse con queso, mermelada, miel o frutas junto al café con leche de la mañana .

El tiempo anunciado corresponde a la cocción en una sartén previamente caliente. Mezclar y estirar la masa demanda algunos minutos adicionales, pero no requiere reposo, levado ni amasado prolongado .

Estas cantidades rinden un pan mediano o dos unidades pequeñas . Conviene utilizar un yogur natural espeso, sin azúcar ni saborizantes, para controlar mejor la humedad de la masa.

La harina integral absorbe líquido de manera diferente según la marca, el almacenamiento y el tipo de molienda. Por eso, el yogur debe agregarse en la cantidad indicada y el agua incorporarse solo si realmente hace falta .

Pan integral hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

Pan integral hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)

Agregar mucha harina para corregir una masa apenas pegajosa puede endurecer el resultado. Es preferible humedecer ligeramente las manos o espolvorear la mesada con una capa mínima antes de estirar el bollo.

También conviene evitar el fuego máximo. Una sartén excesivamente caliente oscurece la superficie en pocos segundos, pero deja el interior crudo. El punto adecuado es un fuego medio estable, con la sartén ya precalentada.

Opciones para acompañarlo en el desayuno

Para una versión salada, el pan puede servirse con queso crema, queso fresco, palta o huevo. Si se busca un desayuno dulce, combina con mermelada, miel, pasta de maní o banana.

También se puede incorporar una pizca de canela a la masa. El azúcar, la miel y otros ingredientes dulces conviene agregarlos después de la cocción, porque pueden quemarse rápidamente en la sartén.