Una naranja puede convertirse en la base de un desayuno rápido sin encender el horno. Con una sartén pequeña y pocos ingredientes se prepara un pan individual, húmedo por dentro y suavemente dorado por fuera. El resultado no es un pan de levadura tradicional.

Pan de yogur hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por su textura y su forma de cocción, se parece a un panqueque grueso o un pequeño budín de sartén , pero puede abrirse, untarse y acompañar el café con leche.

Si se utiliza harina común, hay que agregar media cucharadita de polvo de hornear . La ralladura es importante porque concentra el aroma sin volver líquida la mezcla.

El centro debe quedar firme y sin masa líquida. El tiempo puede extenderse si la sartén es muy pequeña, la mezcla queda gruesa o la hornalla calienta poco.

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

La preparación debe cocinarse a fuego bajo y con tapa . El calor atrapado ayuda a cocinar la parte superior antes de dar vuelta el pan.

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)

Una sartén de entre 14 y 16 centímetros permite obtener una pieza alta. En una sartén grande, la masa se extiende y queda más parecida a un panqueque fino.

Si la base se dora demasiado rápido, hay que retirar la sartén unos segundos del fuego y reducir la temperatura. Los azúcares naturales del jugo pueden quemarse antes que una masa neutra.

Cómo intensificar el sabor a naranja

Agregar más jugo no siempre es la mejor solución porque puede dejar la mezcla demasiado líquida. Para lograr un sabor más intenso conviene sumar ralladura fina, evitando la parte blanca de la cáscara porque puede aportar amargor.

También se puede incorporar una pizca de canela, esencia de vainilla o una cucharadita de mermelada de naranja a la mezcla.

Una versión con avena

La harina leudante puede reemplazarse por seis cucharadas de avena molida y media cucharadita de polvo de hornear. La textura queda más húmeda y menos elástica.

Si la mezcla con avena resulta muy líquida, se puede agregar una cucharada adicional y dejarla reposar un minuto para que absorba parte de la humedad.