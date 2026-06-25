25 de junio de 2026 - 13:25

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

La receta se prepara con harina, huevo, jugo y ralladura de naranja. No lleva levadura ni necesita horno.

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (3)
Por Andrés Aguilera

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Por su textura y su forma de cocción, se parece a un panqueque grueso o un pequeño budín de sartén, pero puede abrirse, untarse y acompañar el café con leche.

Ingredientes para un pan de naranja

  • 1 huevo.
  • 6 cucharadas de harina leudante.
  • 1 cucharada y media de jugo de naranja.
  • 1 cucharada de yogur natural o leche.
  • Ralladura de media naranja.
  • 1 cucharadita de azúcar, miel o edulcorante: opcional.
  • 1 pizca de sal.
  • Aceite o manteca: para la sartén.

Si se utiliza harina común, hay que agregar media cucharadita de polvo de hornear. La ralladura es importante porque concentra el aroma sin volver líquida la mezcla.

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

Cómo preparar el pan de naranja en sartén

  • Batí el huevo. Colocalo en un recipiente y mezclalo con el azúcar.
  • Agregá los líquidos. Incorporá el jugo, el yogur o la leche y la ralladura.
  • Sumá la harina. Mezclá hasta que no queden sectores secos, sin batir de más.
  • Calentá la sartén. Usá una sartén antiadherente pequeña y aceitá apenas la base.
  • Cociná tapado. Volcá la mezcla y mantené fuego mínimo entre dos minutos y medio y tres minutos.
  • Da vuelta. Cuando los bordes estén firmes y la parte superior tenga pequeñas burbujas, giralo con una espátula.
  • Terminá la cocción. Cociná uno o dos minutos más.

El centro debe quedar firme y sin masa líquida. El tiempo puede extenderse si la sartén es muy pequeña, la mezcla queda gruesa o la hornalla calienta poco.

El truco para que no quede crudo en el centro

La preparación debe cocinarse a fuego bajo y con tapa. El calor atrapado ayuda a cocinar la parte superior antes de dar vuelta el pan.

Pan de naranja hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (1)

Una sartén de entre 14 y 16 centímetros permite obtener una pieza alta. En una sartén grande, la masa se extiende y queda más parecida a un panqueque fino.

Si la base se dora demasiado rápido, hay que retirar la sartén unos segundos del fuego y reducir la temperatura. Los azúcares naturales del jugo pueden quemarse antes que una masa neutra.

Cómo intensificar el sabor a naranja

Agregar más jugo no siempre es la mejor solución porque puede dejar la mezcla demasiado líquida. Para lograr un sabor más intenso conviene sumar ralladura fina, evitando la parte blanca de la cáscara porque puede aportar amargor.

También se puede incorporar una pizca de canela, esencia de vainilla o una cucharadita de mermelada de naranja a la mezcla.

Una versión con avena

La harina leudante puede reemplazarse por seis cucharadas de avena molida y media cucharadita de polvo de hornear. La textura queda más húmeda y menos elástica.

Si la mezcla con avena resulta muy líquida, se puede agregar una cucharada adicional y dejarla reposar un minuto para que absorba parte de la humedad.

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