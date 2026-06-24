Un desayuno casero no siempre necesita horno ni levadura. Con avena molida , yogur y una sartén se puede preparar un pan individual , tierno y apenas dorado, para acompañar el café con leche. La receta funciona mejor como un pan plano. Al estirarlo fino, alcanza con cocinarlo cerca de un minuto y medio de cada lado.

Pan de yogur hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

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La mezcla y el calentamiento de la sartén requieren algunos minutos adicionales.

Si solo hay avena en hojuelas, se puede procesar hasta obtener un polvo fino. Cuanto más pareja sea la molienda, mejor se mantendrá unido el pan.

El centro no debe quedar húmedo ni pegajoso. Si el pan tiene más de medio centímetro de grosor, necesitará una cocción más larga y conviene tapar la sartén.

Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)

La avena no forma la misma red elástica que la harina de trigo. Por eso, el yogur debe agregarse poco a poco y la masa tiene que mantenerse compacta.

También es importante esperar a que la primera cara esté firme antes de darlo vuelta. Si se intenta mover demasiado pronto, el disco puede partirse.

Cómo hacer una versión dulce

Para el desayuno se puede agregar canela, esencia de vainilla, ralladura de naranja o una cucharadita de miel. Una vez cocido, combina con queso crema, mermelada, banana o pasta de maní.

Los chips de chocolate también funcionan, pero deben usarse en poca cantidad para que el pan mantenga su estructura.

Cómo hacer una versión salada

Al eliminar el azúcar, la base sirve para un sándwich pequeño o como acompañamiento. Puede llevar orégano, semillas, queso rallado o ajo en polvo.