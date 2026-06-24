Un desayuno casero no siempre necesita horno ni levadura. Con avena molida, yogur y una sartén se puede preparar un pan individual, tierno y apenas dorado, para acompañar el café con leche. La receta funciona mejor como un pan plano. Al estirarlo fino, alcanza con cocinarlo cerca de un minuto y medio de cada lado.
La mezcla y el calentamiento de la sartén requieren algunos minutos adicionales.
Ingredientes para un pan de avena
- 4 cucharadas de harina de avena.
- 3 cucharadas de yogur natural.
- 1/4 de cucharadita de polvo de hornear.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharadita de aceite: opcional.
- Canela, vainilla o una cucharadita de azúcar: para la versión dulce.
Si solo hay avena en hojuelas, se puede procesar hasta obtener un polvo fino. Cuanto más pareja sea la molienda, mejor se mantendrá unido el pan.
Cómo preparar el pan de avena en sartén
- Mezclá los secos. Colocá la harina de avena, el polvo de hornear y la sal en un recipiente.
- Agregá el yogur. Integrá hasta formar una masa blanda. Si está muy húmeda, sumá una cucharadita de avena.
- Formá un disco fino. Aplastalo entre dos papeles o con las manos ligeramente humedecidas.
- Calentá la sartén. Usá fuego medio-bajo y apenas una gota de aceite.
- Cociná 90 segundos por lado. Retiralo cuando esté firme y tenga manchas doradas.
Pan de avena hecho en sartén en 3 minutos, ideal para el café con leche de la mañana (2)
El centro no debe quedar húmedo ni pegajoso. Si el pan tiene más de medio centímetro de grosor, necesitará una cocción más larga y conviene tapar la sartén.
El secreto para que no se rompa
La avena no forma la misma red elástica que la harina de trigo. Por eso, el yogur debe agregarse poco a poco y la masa tiene que mantenerse compacta.
También es importante esperar a que la primera cara esté firme antes de darlo vuelta. Si se intenta mover demasiado pronto, el disco puede partirse.
Cómo hacer una versión dulce
Para el desayuno se puede agregar canela, esencia de vainilla, ralladura de naranja o una cucharadita de miel. Una vez cocido, combina con queso crema, mermelada, banana o pasta de maní.
Los chips de chocolate también funcionan, pero deben usarse en poca cantidad para que el pan mantenga su estructura.
Cómo hacer una versión salada
Al eliminar el azúcar, la base sirve para un sándwich pequeño o como acompañamiento. Puede llevar orégano, semillas, queso rallado o ajo en polvo.
- Con queso: una cucharada de queso rallado fino.
- Con semillas: sésamo, lino o chía.
- Con hierbas: orégano, romero o provenzal.